Il matrimonio a Parigi di Marco Verratti e Jessica Aidi, il momento del “sì” Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati. Il calciatore della nazionale italiana e la modella francese hanno pronunciato il fatidico “sì” a Parigi, con un rito civile, al quale seguirà una festa in una delle location più lussuose della città. Alla cerimonia erano presenti amici e parenti più stretti, per festeggiare l’amore tra i due.

A cura di Ilaria Costabile

Hanno pronunciato il fatidico sì Marco Verratti e Jessica Aidi, il campione della nazionale e la modella francese, dopo più di un anno e mezzo d'amore si sono sposati in Comune, a Parigi, dove la coppia vive da quando il centrocampista azzurro è diventato uno dei membri del Paris Saint Germain. Elegantissimi, lei in un completo giacca e pantalone bianco di merletto e lui con un classico smoking, si sono scambiati le promesse di matrimonio davanti ad amici e parenti, prima di festeggiare insieme con una cerimonia da sogno.

Il matrimonio a Parigi

Il rito civile, svoltosi in Comune, a Parigi ha visto presenziare amici e familiari dei due novelli sposi, che sono riusciti a riprendere anche qualche momento più emozionante, compreso quello del fatidico "sì", con tanto di bacio a suggellare questo amore che li lega ormai da più di un anno. Alla cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 15 luglio seguiranno, poi, dei festeggiamenti esclusivi che si terranno in una location davvero speciale: la Marie di Neuilly, a Nord di Parigi.

I festeggiamenti durano da giorni

I festeggiamenti sono iniziati già da qualche giorno, quando il calciatore ha organizzato il suo addio al celibato nel ristorante di cui è co-proprietario, ovvero Giusè Trattoria, al quale non sono mancati gli amici e colleghi di sempre come Lavezzi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne e con questi ultimi ha condiviso anche l'emozione della vittoria agli Europei 2020. Non dobbiamo dimenticare, infatti, la grande festa tenutasi a Roma in seguito alla vittoria dell'Italia, con la quale gli Azzurri sono stati accolti e, quindi, Verratti e la sua dolce metà sono passati da un festeggiamento all'altro, coronando il loro sogno d'amore. Un vero e proprio colpo di fulmine il loro che ha portato l'atleta ad organizzare una romanticissima proposta di matrimonio, nel deserto del Marocco, alla quale come si evince dalle foto in abito bianco, la risposta è stata affermativa.