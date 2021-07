Marco Verratti sposa Jessica Aidi, la festa prima delle nozze Marco Verratti è pronto a dire il fatidico “sì” alla sua dolce metà, la modella francese Jessica Aidi. I due convoleranno a nozze nella giornata di giovedì 15 luglio, ma i festeggiamenti sono partiti già da qualche giorno. Gli ospiti del campione azzurro, infatti, verranno accolti con una cena in una location lussuosa di Parigi nel giorno della festa nazionale francese. Il matrimonio, invece, si celebrerà in Comune e che sarà seguito da una cena di gala.

A cura di Ilaria Costabile

Altri fiori d'arancio per gli Azzurri, dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi, anche Marco Verratti, uno dei campioni della nazionale italiana, sposerà la fidanzata Jessica Aidi nella giornata di domani, 15 luglio 2021, ma i festeggiamenti sono già iniziati. Dopo due giorni trascorsi in completo relax, il calciatore e la sua metà potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore, a distanza di sette mesi dalla proposta avvenuta nella distesa desertica del Marocco, alla quale la modella francese ha risposto con un bel "sì".

Festeggiamenti senza sosta

I festeggiamenti sono avvenuti a Parigi, dove ormai il centrocampista azzurro vive da quando è entrato a far parte del Paris Saint Germain. Prima delle nozze, quindi, Verratti ha trascorso la sua ultima notte da celibe con i suoi amici più cari nel ristorante Giusè Trattoria, di cui è anche co-proprietario. Alla festa hanno partecipato molti calciatori, tra cui Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, reduci anche loro dalla vittoria Europea, a loro si sono aggiunti Lavezzi, Javier Pastore e altri amici vicini al calciatore. Il matrimonio, però, si terrà in una tenuta speciale, la Marie di Neuilly, a Nord di Parigi. Ma, per non farsi mancare nulla, i due promessi sposi in occasione della festa nazionale francese del 14 luglio, che ricorda la presa della Bastiglia, hanno offerto ai loro ospiti una cena di benvenuto all’hotel Crillon, mentre dopo le nozze di domani che saranno celebrate in Comune, ci sarà la cena conclusiva.

Il rapporto con la ex e l'incontro con Jessica Aidi

Alla cerimonia non mancheranno i figli di Marco Verratti, Tommaso e Andrea, avuti dalla precedente relazione con Laura Zazzara da cui si è separato nel 2019. Con lei è rimasto in ottimi rapporti, tanto che ha deciso di restare in Francia, per non allontanare i bambini dal loro papà. L'incontro con Jessica Aidi, invece, è avvenuto poco dopo la rottura con la sua prima compagna, e infatti la proposta di matrimonio è arrivata dopo un anno di frequentazione, e la modella originaria di Montpellier ha dichiarato di essere "innamorata dei suoi occhi azzurri", completamente persa del suo calciatore.