Il matrimonio di Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis: perché hanno un cognome diverso Si è sposata la sorella di Giulia De Lellis, Veronica Fiumicini. Dopo il matrimonio formale in comune il 23 agosto, lei e il compagno hanno fatto la festa vera e propria sabato 28 agosto. Giulia De Lellis, dopo aver organizzato un addio al nubilato in grande stile, si è fatta immortalare da un fotografo ufficiale.

Dopo il matrimonio formale in comune il 23 agosto, lei e il compagno hanno fatto la festa vera e propria sabato 28 agosto. Giulia De Lellis, dopo aver organizzato un addio al nubilato in grande stile, si è fatta immortalare da un fotografo ufficiale e ha commentato: "Ancora non trovo le parole". Sul suo profilo Instagram ci sono tutte le stories e tutte le foto.

Il racconto del matrimonio della sorella di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis aveva già organizzato l'addio al nubilato di sua sorella. Per il suo matrimonio, ha fatto da damigella insieme alle amiche più stretta di Veronica. Le fotografie sono state realizzate da Simone De Sena. Ecco il racconto che Giulia De Lellis ha fatto del matrimonio.

Ancora non trovo le parole !!!

Grazie @_simonedesena

Per aver immortalato tutto questo!

Ieri non sono riuscita a tenere il telefono in mano.

Avevo bisogno di vivermi tutto in pieno✨

È stata un’emozione indescrivibile, non pensavo così forte!

@sdimaio_ , con il tuo team @thisisloveventboutique , non ti smentisci mai! Sei unico..

Non vedo l’ora di potervi far vedere tutto per bene grazie anche a @giacomoczerny , che a differenza mia, è stato tutta la sera a creare qualcosa di pazzesco che presto vi mostreremo ✨

Veronica & Jacopo , sposi 💚

Perché Veronica ha un cognome diverso da Giulia De Lellis

Perché Giulia De Lellis e Veronica Fiumicini sono sorelle, anche se hanno cognomi diversi? Le due hanno dieci anni di differenza. La loro madre rimase incinta a 19 anni del compagno di allora e, solo in seguito, formò una famiglia con il padre di Giulia. Le due sono cresciute come sorelle, e non come sorellastre, sono molto legate. Veronica si è sposata, ma è già mamma di due bimbe, Matilde e Penelope, le già arcinote nipotine di Giulia.