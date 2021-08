La sorella di Giulia De Lellis si sposa, le foto dell’addio al nubilato da favola La nota influencer ha organizzato un addio al nubilato in grande stile per la sorella Veronica Fiumicini, in un castello con spa e piscina. A Giulia spetta anche predisporre anche i dettagli delle nozze, che dopo la celebrazione ufficiale in Municipio si tengono sabato 28 agosto. La De Lellis è molto unita alla sorella, mamma delle sue nipotine Matilde e Penelope.

A cura di Valeria Morini

Si sposa la sorella di Giulia De Lellis, Veronica Fiumicini. Dopo il matrimonio formale in comune il 23 agosto, lei e il compagno faranno la festa vera e propria sabato 28 agosto. Nel frattempo, Giulia ha organizzato un addio al nubilato in grande stile, ovviamente immortalato integralmente tramite post e storie Instagram. Sopra le immagini più belle della festa.

L'addio al nubilato di Veronica Fiumicini

La popolare influencer e un folto gruppo di amiche hanno condotto Veronica nella location, lasciandola bendata per tutta la durata del viaggio. Il luogo scelto è stato il Castello di Pandora in provincia di Viterbo, sulla Via Cassia. Situato in un'oasi di 6mila metri quadri, è un relais con piscina e centro benessere, costruito come un vero e proprio castello delle favole. La sposa e le sue invitate si sono divertite tutto il giorno e tutta la notte tra bagni, spa e cena. Stanchissima dopo la mega festa, la De Lellis ha pubblicato una Story in cui annuncia che anche le nozze sono curate da lei: "Senza dormire da due giorni perché organizzo un matrimonio e mi è rimasto solo un giorno per rendere le cose perfette. Sì, sto organizzando il matrimonio di mia sorella perché, lo sapete, amo fare queste cose. Ma so' distrutta. Stavolta ho esagerato con i ritmi".

Chi è Veronica Fiumicini, sorella di Giulia De Lellis

Su Instagram è veroniqueen e ha ben 229mila follower, grazie alla fama della sorella Giulia. Veronica Fiumicini porta un cognome diverso dalla De Lellis perché le due hanno solo la mamma Sandra Piciacchia in comune: "I miei genitori non sono sposati", spiegò tempo fa Giulia, "Mia mamma ha avuto una figlia a 19 anni da un altro uomo, che l’ha lasciata da sola, era una ragazza madre. Mio papà quando si è fidanzato con mia mamma si è fidanzato anche con sua figlia, che non aveva il papà. Lei è proprio mia sorella a tutti gli effetti, l’ha cresciuta lui, è sua figlia a 360 gradi". Le due hanno anche un fratello, Giuseppe De Lellis. Veronica è mamma di due bambine, Matilde e Penelope, le nipotine adorate di Giulia.