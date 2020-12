Il vestiario, l'acconciatura e lo sguardo fisso in camera della Regina Elisabetta non possono far nutrire alcun dubbio sul fatto che la sovrana, come ogni anno, rivolga i suoi più sentiti auguri di Natale ai suoi sudditi. Eppure, guardando con attenzione il filmato si comprende che, in realtà non è affatto la regina a parlare, ma si tratta di un video realizzato da Channel 4 con la tecnologia del Deepfake.

Il falso discorso della Regina

Un messaggio che poteva essere facilmente scambiato per vero, se non ci fossero stati dei riferimenti palesemente ironici, insieme al fatto che non era trasmesso dalla BBC, bensì da Channel 4, elogiato dalla sovrana inglese. Con la solita serietà e il suo temperamento la Regina ha rivolto a tutti i sudditi i suoi auguri: "Alla BBC non sono mai stata in grado di parlare apertamente, con il cuore. Quindi ringrazio Channel 4 per avermi dato la possibilità di dire ciò che voglio, senza che nessuno mi metta le parole in bocca. Il tema del mio discorso è la fiducia, fiducia in ciò che è genuino e cosa non lo è, in questo 2020 così impegnativo per tutti noi." Non manca nel finto messaggio anche un riferimento ad Harry e Meghan e al loro distacco dalla famiglia reale, ma anche al principe Andrea quest'anno al centro di diversi scandali, il cui ritratto è inquadrato dalla telecamera. Argomenti che, a quanto pare, non saranno risparmiati nel vero discorso augurale di Natale.

Il video realizzato con il Deepfake

Grazie al Deepfake, che permette di posizionare sul volto di una persona quello di un altro individuo utilizzando l'intelligenza artificiale e servendosi della tecnica di sintesi dell'immagine umana, la sovrana ha recitato quello che i creatori del video hanno definito un "discorso alternativo". La Regina, poi, si è dilettata anche in un balletto finale, che si vede su TikTok, con tanto di decorazioni scintillanti a sovrastare la scrivania dietro la quale solitamente avviene la divulgazione del messaggio. Gli autori di Channel 4 scherzando scrivendo: "Un messaggio alternativo, per un Natale davvero alternativo", che si è potuto realizzare grazie alla collaborazione dell'attrice Debra Stephenson, che ha vestito i panni della Regina Fake.