Ilary Blasi pronta a partire con L'Isola dei Famosi 2021 e a tenere il timone di questa nuova avventura. In un'intervista rilasciata al Corsera, la conduttrice ha commentato il suo rapporto con la tv, quello con il marito Francesco Totti e si è espressa sulla decisione di includere nel cast dell'Isola anche Daniela Martani, al centro di recenti polemiche per le dichiarazioni no vax.

Il commento su Daniela Martani all'Isola

"Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione", è così che semplicemente Ilary Blasi ha commentato l'inclusione della ex GF nella sua Isola e poi ha aggiunto di voler cercare di essere ‘meno stronza' con i naufraghi, visto che le condizioni di vita saranno senza dubbio più precarie rispetto a quelle dei suoi ex gieffini vip : "Il mio buon proposito per questo viaggio è essere un po’ più materna, perché a differenza del Gf Vip dove i concorrenti sono in una casa con tutti i comfort, qui sono in un’isola in Honduras senza niente. Quindi stronza sì, ma non troppo… Così almeno vorrei essere, ma poi è difficile, perché la mia natura viene sempre fuori…".

Orgoglio burino, Isola della liberazione

L'ha definita L'isola della sua liberazione perché finalmente la libererà dal divano di casa e proprio per questo motivo spera di poter liberare anche il pubblico da quel senso di oppressione che di questi periodi assale quando la giornata sta per concludersi. Ilary farà 40 anni il 28 aprile e la sua freschezza alla conduzione dei reality continua ad affrancarla dalla semplice conduttrice trash che molti si aspetterebbero. Anche se è lei stessa ad aver avuto sempre un ottimo rapporto con questo aggettivo e con la sua natura ‘burina', della quale va giustamente fiera: "Inutile dire che mi sentirei molto più a mio agio tra i burini, che sono genuini e veraci, de core e de panza come diciamo noi. Gli altri invece hanno buon gusto, fanno gli intellettuali. Non fa per me…Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha rafinado un pochino..".

Con Totti, ora è lei a partire nei weekend

E con Totti in pensione che succede adesso? "Che adesso parto io nei weekend… La domenica ho le prove per la diretta del lunedì, così tutto gira bene. In qualche modo le nostre vite si sfiorano e si incrociano da sempre, dopo 20 anni forse anche questo è il segreto del nostro rapporto".