Piccolo problema per Elisabetta Gregoraci costretta all'intervento medico a seguito di una caduta di cui è stata vittima mentre faceva una foto. È la stessa showgirl, in questi giorni in vacanza a Dubai, ad aver spiegato cosa fosse successo, con un post in cui ha messo anche la foto che l'aveva portata al bisogno di cure sanitarie. La foto, infatti, mostra Gregoraci che fa la verticale poggiandosi a un albero su una spiaggia. Una verticale che, però, benché perfetta nella foto, ha portato a una caduta che ha avuto delle piccole conseguenze per la showgirl, che ne ha riso assieme al suo pubblico.

La ferita alla mano e alla schiena

Ha voluto intitolarla ironicamente "Sotto sopra" questa foto che la mostra in bikini a testa in giù. Il risultato di quello che è avvenuto dopo lo spiega lei stessa: "Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona Epifania a tutti voi!". Insomma, evidentemente l'albero non era liscio come pensava la donna che evidentemente ha anche avuto difficoltà a uscire dalla posizione.

La medicazione alla mano

Gregoraci ha anche pubblicato una storia in cui la si vede mentre viene medicata da un dottore che le mette un cerotto al lato della mano: "Grazie dottore, niente ragazzi, volevo fare una cosa carina, una foto per Instagram e praticamente mi sono schiantata contro una palma" dice la showgirl, ex coinquilina della casa del Grande Fratello che alla fine se l'è cavata senza grandi preoccupazioni, se non uno spavento. Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai assieme al figlio Nathan Falco Briatore subito dopo Capodanno e da lì sta postando foto e immagini della sua vacanza di pieno relax, tra nuotate, camminate e attività tra le più svariate. E adesso non manca neanche il piccolo incidente da raccontare quando tornerà.