Incidente per Chiara Ferragni, colpita da una pallonata in faccia: “Sembrava Holly e Benji”

Brutta disavventura al parco di Milano per Chiara Ferragni. La popolare influencer, che ha recentemente festeggiato i suoi primi tre anni di matrimonio con Fedez, è stata colpita da una pallonata in pieno volto. È stata la stessa Chiara Ferragni a raccontare tutto in una serie di stories su Instagram.

Il racconto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi fan su Instagram come si è sentita e il problema che le ha causato ricevere quella brutta pallonata in pieno volto. "Sembravano Holly e Benji", ha spiegato scherzando la popolare "blonde salad". "Sono bloccata con il collo, adesso". Per fortuna, un racconto che è stato fatto con il sorriso sulle labbra, perché non è successo nulla di grave in fondo. Anche Fedez scherza: "La Ferry era al parco e improvvisamente le è arrivato un pallone vicino". E una signora fa: "Passo io". E a quel punto il pallone le è arrivato in pieno volto.

La dedica per il terzo anniversario di matrimonio

È ancora vivo nella mente di tutti i lettori di gossip, quello che Fedez ha fatto per Chiara Ferragni come sorpresa per il terzo anniversario di matrimonio. L'ha portata su una piattaforma sul lago di Como, intonando una canzone inedita per lei: "Mi fai venire voglia di futuro". Le cose tra i due sono tranquille, in contro tendenza rispetto a quanto è stato pubblicato nelle scorse settimane sul settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato le foto della litigata furiosa tra i due a bordo di un lussuoso yacht. Alessandro Martire, il pianista che ha accompagnato Fedez, ha spiegato al FQ: "È stato tutto improvvisato. Il team di Fedez mi ha contattato perché era piaciuta molto l’idea di unire musica e natura. Hanno visto qualche mio video e alcune esibizioni precedenti e mi hanno chiesto la possibilità di organizzare la sorpresa. […] Io ero praticamente a ‘casa’ mia quindi sono abituato a questa situazione particolare, suonare sul lago. Ho visto invece i ragazzi davvero sorpresi ed emozionati, quasi fossero immersi in un sogno, in una favola e la musica ha fatto il resto. Devo dire che anche per me è stata una emozione ritrovarmi con due personalità così che hanno apprezzato il mio progetto. Una bella sensazione".