Inzaghi posta per la prima foto del figlio Edoardo, cuori da parte di Alessia Marcuzzi e del Brescia Filippo Inzaghi ha postato la prima foto del figlio Edoardo, avuto assieme alla compagna Angela Robusti, e nato sabato 23 ottobre alle 16. Inzaghi aveva rinunciato alla presenza in panchina durante la partita Brescia – Cremonese e poche ore dopo la nascita ha postato la prima foto del figlio su Instagram.

A cura di Redazione Spettacolo

Filippo Inzaghi ha postato la prima foto del figlio Edoardo, avuto assieme alla compagna Angela Robusti, e nato sabato 23 ottobre alle 16. Inzaghi aveva rinunciato alla presenza in panchina durante la partita Brescia – Cremonese che era stata guidata dal vice Maurizio D'Angelo e coordinata da Inzaghi tramite comunicazione telefonica. Inzaghi, quindi, ha rinunciato alla panchina per godersi la nascita del primogenito: Robusti era stata ricoverata la sera precedente, dando così la certezza all'allenatore che poteva perdersi la partita che la sua squadra ha comunque vinto per 1 a 0. Un sabato di felicità per lui.

Ci ha messo qualche ora, poi, il mister per postare sulla sua pagina la prima foto con cui ha voluto presentare Edoardo ai fan. Su Instagram, quindi, Inzaghi ha postato non la foto intera del figlio ma la manina al cui polso c'è il braccialetto con il nome. Come commento un semplice ma chiaro "Tutto" con un cuore blu. Tantissimi i commenti di auguri e congratulazioni, da quello della sua squadra, il Brescia, che ha postato una serie di cuori a quello di Alessia Marcuzzi, per anni compagna del fratello Simone e madre del nipote, appunto, Tommaso, che pure ha commentato coni cuori, mentre da parte di Simone Ventura sono arrivate le congratulazioni.

Poco prima di partorire era stata la mamma, Angela Robusti, a pubblicare la sua ultima foto col pancione e un messaggio d'amore verso il figlio che sarebbe nato da lì a poco: "Guanciotte paffute, pallone gigante che spinge per uscire e furti costanti al guardaroba di papà. Se poi ti viene a trovare un’amica storica che di professione fa la fotografa di emozioni migliore del mondo il risultato non può che essere speciale. Grazie Vale per riuscire sempre a cogliere la parte più vera di me.. è da 15 anni che ti guardo attraverso l’obiettivo ed è ogni volta sempre piu speciale. Fagiolo sarà tanto felice di vedere i tuoi scatti tra qualche anno😍.