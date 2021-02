L’Isola dei famosi ha portato fortuna a Ivana Icardi e Hugo Sierra. La sorella di Mauro Icardi e l’ex compagno di Adara Molinero – che lo lasciò al Gran Hermano Vip per Gianmarco Onestini benché dall’ex avesse avuto un figlio nato solo sei mesi prima – sono in attesa di un bambino, il primo per la sorella del noto campione di calcio. Ad annunciare la gravidanza, entrata nella quindicesima settimana, è stata la Icardi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

in foto: Ivana Icardi

Ivana Icardi e Hugo Sierra aspettano una bambina

Ivana Icardi e Hugo Sierra sono in attesa dell’arrivo di una bambina. La piccola si chiamerà Giorgia e nascerà in estate. Aveva fatto discutere la storia nata tra i due all’Isola dei famosi. Per una questione di curiosi intrecci sentimentali, innanzitutto: Hugo è l’ex compagno di Adara Molinero, che lo lasciò per Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, all’epoca in cui partecipò al Grande Fratello in Italia, fu corteggiato proprio da Ivana Icardi. La passione divampata tra i due fu consumata di fronte alle telecamere dell’Isola in maniera tanto eclatante che i video di quei momenti fecero il giro del mondo.

in foto: Hugo Sierra

Hugo Sierra già padre del figlio di Adara Molinero

Per Hugo Sierra si tratta del secondo figlio. L’uomo è già diventato padre di un bambino nato dalla relazione con Adara Molinero, vincitrice di una vecchia edizione del Gran Hermano Vip. Il bambino aveva appena 6 mesi quando la madre Adara decise di lasciare il compagno dopo avere preso una sbandata per l’italiano Gianmarco Onestini, che in Spagna ha trovato il suo posto al sole. Oggi, Adara è legata a Rodri Fuertes Puch, altro ex concorrente dell'edizione iberica del Grande Fratello. Furono proprio una serie di messaggi tra la Molinero e l'uomo che è il suo attuale compagno a spingere Onestini a lasciare la donna.