Ivana Mrazova replica a Luca Onestini: “Non è vero che ci siamo aspettati, non ci siamo riusciti” Ivana Mrazova risponde direttamente a Luca Onestini e replica: “Non è vero che ci siamo aspettati e supportati”. In una storia su Instagram, ecco la sua verità: “Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità”.

È finita una bella storia d'amore, quella tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. La coppia si era conosciuta e innamorata sotto i riflettori, quelli della casa del Grande Fratello nell'edizione del 2017. Una relazione che termina dopo quattro anni e innumerevoli tentativi di provare a stare bene, come confermato nella giornata di ieri dallo stesso Luca Onestini. Oggi anche Ivana Mrazova affida a Instagram le sue prime parole: "Non siamo riusciti a superare le prove che l'ultimo anno ci ha messo davanti". È una replica alle sue parole: "Penso però che non ci siamo "aspettati e supportati". Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima".

Le parole di Ivana Mrazova

Ecco cosa ha scritto Ivana Mrazova, che ha risposto direttamente alle parole di Luca Onestini che nel post ha parlato di due persone che hanno cercato di aspettarsi:

Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo "aspettati e supportati". Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l'ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità.

La versione di Luca Onestini

Luca Onestini, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha invece lasciato intendere come la loro sia stata una crisi che hanno cercato disperatamente di arginare, facendo tutto il possibile per riprendere tutto: "Ci abbiamo provato e riprovato", ha scritto.