Jaime Lorente de La Casa di Carta diventerà papà di una bambina Jaime Lorente diventerà papà per la prima volta. Ad annunciare la notizia è il settimanale spagnolo “Hola” il quale ha rivelato che si tratterà di una bambina, che nascerà a novembre. La mamma è una costumista de La Casa di Carta, ma nessuno era conoscenza della nuova storia d’amore dell’attore, che arriva dopo la relazione con la collega Maria Pedraza.

A cura di Ilaria Costabile

Jaime Lorente diventerà padre per la prima volta. Ad annunciare la notizia è stato il tabloid spagnolo "Hola", il quale ha anticipato che si tratta di una bambina e che arriverà il prossimo novembre. Al momento non è arrivata nessuna conferma da parte dell'attore iberico, che è riuscito a tenere nascosta anche la sua ultima relazione, dal momento che non molti sapevano della sua fiamma, dopo la fine della storia con la sua collega Maria Pedraza.

Jaime Lorente papà di una bambina

La mamma della bimba che arriverà il prossimo novembre, stando a quanto riporta la rivista spagnola, sarebbe una costumista de La Casa di Carta, di cui non si conosce l'identità e con la quale l'attore avrebbe iniziato una relazione almeno dallo scorso gennaio, quando emersero i primi rumors sulla fine della storia con la Pedraza, poi effettivamente confermata. Secondo la testata, ci sarebbero anche le prime ipotesi sul nome della primogenita, ovvero Amaia. L'amore tra i due sarebbe nato durante le riprese dell'ultima stagione della serie, da poco disponibile in streaming su Netflix, dove sono arrivati i primi cinque episodi che anticipano la chiusura della serie.

La storia finita tra Jaime Lorente e Maria Pedraza

La storia d'amore tra Jaime Lorente e Maria Pedraza, invece, era nata proprio sul set nel 2018. I due, infatti, avevano recitato insieme in Elite, dove interpretavano due studenti de Las Encinas. Successivamente, poi, si sono ritrovati insieme anche ne La Casa di Carta, dove tra alti e bassi la loro relazione è andata avanti. Già nel mese di luglio 2020, però, c'erano state le prime avvisaglie, dal momento che fu proprio quello il periodo in cui i due furono visti insieme sulle spiagge di Formentera. A distanza di qualche mese, però, qualcosa nel loro rapporto deve essersi incrinato, tanto è vero che i due hanno smesso anche di seguirsi sui social. Non c'è stata, però, da parte di nessuno dei due attori un vero e proprio annuncio ufficiale della rottura, intuita dagli indizi social.