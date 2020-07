Ma quale crisi, la storia d'amore tra Jaime Lorente e Maria Pedraza continua. I due attori spagnoli, che hanno fatto parte del cast di serie televisive di successo come La casa di carta ed Elite, stanno trascorrendo le vacanze insieme a Formentera. I due sono stati immortalati sia dai paparazzi che dagli amici che hanno condiviso una giornata al mare con loro.

L'indiscrezione sulla rottura

L'indiscrezione sulla rottura era stata diffusa da E!Online e poi ripresa dal settimanale Chi. Sulla pagina Instagram della rivista si legge: "È finita tra Maria Pedraza e Jaime Lorente. Dopo aver recitato ne ‘La casa di carta' nel 2018 i due attori si sono innamorati fuori dal set. Poi la vita lavorativa li ha fatti incontrare anche sul set di ‘Élite'. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate. Amici vicini alla coppia hanno rivelato a E!Online che hanno programmato vacanze separate. Crisi passeggera o decisione definitiva?". Evidentemente gli "amici vicini alla coppia" si sono sbagliati. I due attori, infatti, sono insieme a Formentera.

Vacanza d'amore a Formentera

È vero che Jaime Lorente e Maria Pedraza per qualche tempo hanno evitato di pubblicare foto di coppia sui social. Ciò ha insospettito i fan, abituati a regolari dediche d'amore reciproche. Tuttavia, in queste ore, tra le Instagram Stories dell'attrice compare una foto del fidanzato (Vedi in basso, ndr). Inoltre, i due sono protagonisti anche di scatti e video pubblicati sui social dai loro amici. Il fotografo Jesus Isnard li ha immortalati a Formentera mentre si tengono la mano e Jaime appoggia il capo sul braccio della fidanzata. In un video pubblicato da Andrés García Luján, invece, si vedono sullo sfondo i due che si scambiano un bacio. Insomma, al momento sembra che i fan della coppia possano dormire sonni tranquilli. L'amore continua.