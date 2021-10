Jennifer Gates e Nayel Nassar, nozze da 2 mln di dollari: Bill Gates rivede Melinda dopo il divorzio Jennifer Gates, figlia di Bill e Melinda Gates, si è sposata con Nayel Nassar, campione olimpico di equitazione. La cerimonia si è svolta in una location da favola: una tenuta equestre di 50 ettari (di proprietà della sposa) nello stato di New York. Oltre 300 invitati vip, tra cui pare anche i coniugi Obama, e un costo complessivo di 2 milioni di dollari.

A cura di Elisabetta Murina

Jennifer Gates e Nayel Nassar (IG @jenniferkgates)

Per le loro nozze non hanno di certo badato a spese: quasi due milioni di dollari e una lista di 300 invitati vip (tra cui pare ci siano anche i coniugi Obama). Sabato 16 ottobre Jennifer Gates, primogenita di Bill e Melinda Gates, ha sposato il campione olimpico di equitazione Nayel Nassar in una lussuosa tenuta a North Salem, nello Stato di New York. Un matrimonio da favola che per la location, gli invitati e il primo incontro di Bill e Melinda Gates dopo il divorzio, non è di certo passato inosservato agli occhi della stampa.

Jennifer Gates sposa Nayel Nassar: Bill e Melinda la accompagnano all'altare

Jennifer Gates e Nayel Nassar (IG @jenniferkgates)

Jennifer Gates, 25 anni, e Nayel Nassar, 30 anni, hanno una grande passione in comune: i cavalli. Lui è un campione olimpico di equitazione e lei cavalca da quando è piccola. Non a caso, infatti, hanno scelto di pronunciare il fatidico Sì in una tenuta equestre di 50 ettari dal valore di quasi 16 milioni di dollari, di proprietà della stessa Jennifer (regalata dai genitori in occasione della sua laurea). Secondo il Daily Mail, la cerimonia è costata quasi 2 milioni di dollari. E ai festeggiamenti, oltre a parenti e amici, pare abbiano partecipato anche i coniugi Obama e il noto conduttore televisivo David Letterman, amico e vicino di casa della coppia. Ad accompagnare all'altare la sposa, sono stati i genitori Bill e Melinda, che si sono rivisti per la prima volta dopo il divorzio.

La storia d'amore tra Jennifer Gates e Nayel Nassar

Jennifer Gates e Nayel Nassar (IG @nayelnassar)

Jennifer e Nayel si sono conosciuti nel 2016 nei cortili dell'Università di Stanford, dove entrambi erano studenti. Hanno una passione comune per l'equitazione: lei, 25 anni, cavalca da quando è piccola e lui, 30 anni di origine egiziane, è un cavallerizzo professionista (ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Nel gennaio 2020 i due si sono fidanzati ufficialmente. E vista la portata della cerimonia appena celebrata, non si esclude che i preparativi siano iniziati poco dopo la proposta ufficiale.