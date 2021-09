Jennifer Lopez e Ben Affleck infiammano Venezia: il ritorno glamour dei Bennifer Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto il red carpet di Venezia 78 per confermare il ritorno dei Bennifer sulle scene del gossip internazionale. In Laguna, lì dove l’attore americano ha presentato “The Last Duel”, l’ultimo film di Ridley Scott in cui è protagonista. JLo al suo fianco, bellissima in un abito dello stilista libanese Georges Hobeika; lui impeccabile, smoking d’ordinanza e sorriso smagliante, ripulito dal grigiore degli ultimi anni di rehab.

A cura di Redazione Spettacolo

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto il red carpet di Venezia 78 per confermare il ritorno dei Bennifer sulle scene del gossip internazionale. In Laguna, lì dove l’attore americano ha presentato "The Last Duel", l’ultimo film di Ridley Scott in cui è protagonista. JLo al suo fianco, bellissima in un abito dello stilista libanese Georges Hobeika, con gioielli Cartier e scarpe Jimmy Choo con alto plateau; lui impeccabile, smoking d'ordinanza e sorriso smagliante, ripulito dal grigiore degli ultimi anni di rehab.

I Bennifer sono tornati

Si fanno largo tra la folla di fotografi e paparazzi dalle macchina impazzite, cercano il loro spazio sul red carpet della premiere e danno il via alle danze: un florilegio di abbracci, baci, carezze e sguardi intensi, tutto a favore di camera. La stampa è in visibilio, tutti cercano di accaparrarsi la foto migliore, ma la verità è che lo scoop è di tutti stavolta: i Bennifer sono ufficialmente tornati e sembrano essere pronti a tutto pur di restare.

Rumors e paparazzate: le teorie dietro il ritorno dei Bennifer

C'è chi dice sia una manovra di marketing per rilanciare entrambi per motivi diversi: lei ormai cristallizzata nel mondo della musica pop e lui un passo indietro nel cinema dopo il periodo turbolento con le dipendenze da alcol e droga. Poco male, la coppia ruba scatti e consensi, tentano di fare il colpaccio più di 16 anni fa, quando la loro storia nacque all'improvviso e scosse il mondo di Hollywood.

Un romantico weekend nel Montana ha sancito l'inizio del ritorno dei Bennifer solo quattro mesi fa, poi un'estate piena di avvistamenti, paparazzate e rumors, fino alle vacanze in Europa, in un tour marittimo dalla Francia all'Italia. Debutto sui social in un album camuffato da banale raccolta delle vacanze, con easter egg alla fine: il bacio tra i due in barca è la conferma numero 1. Ne seguiranno delle altre, ma mai pubbliche, sempre rubate. Stavolta invece la volontà di condivisione è palese e niente più di un red carpet può sancire il vero inizio, in questo caso ripartenza, di una storia d'amore.