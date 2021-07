Jennifer Lopez nella prima foto sui social con Ben Affleck: il ritorno di fiamma è ufficiale I paparazzi di Los Angeles li avevano pizzicati in diverse occasioni, fino a quando la coppia è uscita allo scoperto, di nuovo. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo “follemente innamorati” ed entrambi avrebbero capito di essere “l’amore della vita uno dell’altra”, stando a quanto ha rivelato una fonte di Hollywood a People. “Vogliono fare tutto il possibile per farlo funzionare”. Lo testimonia la prima foto pubblicata sui social: un romantico bacio nel giorno del 52esimo compleanno di JLo.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme, ora è ufficiale. A sancire il loro ritorno di fiamma è un romantico scatto pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram, la prima foto che ufficializza mesi di gossip attorno alla loro frequentazione. L'occasione è il 52esimo compleanno di J Lo che festeggia a bordo di uno yacht in compagnia dell'attore, 48 anni, che la stringe a sé in un dolce bacio.

La storia d'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

La coppia sarebbe di nuovo "follemente innamorata" ed entrambi avrebbero capito di essere "l'amore della vita uno dell'altra", stando a quanto ha rivelato una fonte di Hollywood a People. "Vogliono fare tutto il possibile per farlo funzionare". La prima volta che hanno iniziato a frequentarsi era luglio del 2002 e, vicinissimi al matrimonio, due hanno dopo hanno annullato il fidanzamento. Ognuno ha preso strade diverse ma, da pochi mesi dopo la separazione di J Lo da Alex Rodriguez, i due erano tornati a frequentarsi. I paparazzi di Los Angeles li avevano pizzicati in diverse occasioni, fino a quando la coppia è uscita allo scoperto, di nuovo.

J Lo ha ammesso di essere di nuovo felice

In diretta al Today Show di Hoda Kotb, Jennifer Lopez ha ammesso di aver ritrovato il sorriso al fianco di Ben Affleck. "Ti vedo più felice ultimamente, è vero che sei più felice Jennifer?", l'ha incalzata la conduttrice. L'artista, che sta promuovendo una riedizione del suo brano "Love Makes the World Go Round" uscito 5 anni fa, ha provato a sviare la domanda: "Quando ti vedo sono sempre felice Hoda", ha scherzato. Salvo poi ammettere tra le righe di star vivendo un amore che oggi le regala finalmente la serenità perduta: "Quello che posso dire è che la canzone è uscita cinque anni fa e credo che quel messaggio di amarsi l'un l'altro, riunirsi e continuare ad amare, non sia mai più rilevante di quanto lo sia in questo momento. Per tutto il resto, puoi chiamarmi, hai il mio numero".