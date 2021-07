Jennifer Lopez risponde alle domande su Ben Affleck: “Sono più felice? È un buon momento” Al Today Show, Jennifer Lopez risponde per la prima volta a una domanda su Ben Affleck: “Ti vedo più felice ultimamente, è vero che sei più felice, Jennifer?”. Lei sulle prime svicola, poi risponde: “È un momento ideale per riunirsi e continuare ad amare. Per tutto il resto, hai il mio numero, chiamami quando vuoi…”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la love story dell'estate del gossip mondiale. La bella cantante e attrice ha cominciato anche a sbottonarsi in pubblico, dopo aver risposto alla prima domanda in diretta al Today Show di Hoda Kotb per promuovere la sua nuova canzone, in featuring con Lin-Manuel Miranda, "Love Makes the World Go Round", riedizione della canzone uscita cinque anni fa. Proprio durante l'intervista, la conduttrice prova a prendere in contro tempo J.Lo: "Ti vedo più felice ultimamente, è vero che sei più felice, Jennifer?". Lei sulle prime svicola, poi risponde.

Le parole di Jennifer Lopez

La conduttrice Hoda Kotb, durante l'intervista, va dritto al punto appena può: "Sembri più felice. Devo dirti la verità, ogni volta che vedo una foto di te e Ben mi dico: ‘Sembra più felice, davvero'. Quindi ti chiedo: sei più felice?". La risposta di Jennifer Lopez è stata: "Quando ti vedo, Hoda, sono sempre felice". Poi riesce a schivare, ma allo stesso tempo a rispondere alla domanda, rimettendo al centro di tutto il brano in promozione:

Quello che posso dire è che la canzone è uscita cinque anni fa e credo che quel messaggio di amarsi l'un l'altro, riunirsi e continuare ad amare, non sia mai più rilevante di quanto lo sia in questo momento. Per tutto il resto, puoi chiamarmi, hai il mio numero.

Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme

Il ritorno di fiamma è ormai ufficiale. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono davvero tornati insieme e ormai le foto non bastano più. I primi ad averli sorpresi durante una romantica cena a Malibu sono stati quelli di Page Six. In quella cena, i due si sono scambiati un bacio. Il rinnovamento in corso è dato anche dalla musica: il suo ultimo brano inedito infatti si chiama "Change the Step". Una vera e propria rinascita. In questa rinascita è incluso Ben Affleck, che in quanto a vite rinnovate è un grande esperto.