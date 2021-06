Nelle ultime ore, ha suscitato dibattito un'intervista rilasciata da Jessica Antonini al settimanale Nuovo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato sul conto di Davide Lorusso: "Ho chiuso con lui. Non lo sa, ma è gay". Le sue parole hanno fatto storcere il naso a chi ritiene – giustamente – che non debba essere lei a parlare della sessualità del suo ex. Inoltre, in tanti hanno letto in quelle dichiarazioni solo lo sfogo di una donna lasciata. Jessica Antonini è intervenuta in una lunga diretta su Instagram per fare chiarezza su quanto accaduto tra lei e l'uomo che scelse a Uomini e Donne.

Le dichiarazioni sulla presunta omosessualità di Davide

Jessica Antonini ha fatto chiarezza sulle sue dichiarazioni circa la presunta omosessualità di Davide Lorusso. La donna ha ribadito: "In intimità c’erano dei problemi, era freddo e distaccato: può darsi che io non gli piaccia più, può darsi che abbia un’altra, può darsi che abbia altri gusti. Non c’è niente di male. Secondo me ce li ha e non lo sa. Questa non è un’accusa. È normale pure che se lui, come poi ha fatto, è scappato, si sia freddato nell’intimità. Ci può stare, però penso che sia giusto che una donna si faccia la propria idea. Non volevo assolutamente accusare o sput*anare". Nel corso della diretta è tornata più volte sull'argomento ribadendo che si tratta solo di una sua impressione: "Io ho detto che secondo me Davide non lo sa, ma gli piace qualcos’altro. Lo vedo molto confuso sotto quel punto di vista. Poi magari è probabile che io non gli piaccia o che gli piaccia un’altra".

Davide Lorusso sarebbe sparito di punto in bianco

Jessica Antonini non ha nascosto la sua delusione per come è finita la relazione con Davide Lorusso. Era molto presa da lui e l'uomo avrebbe creato un buon rapporto anche con il figlio dell'ex tronista: "Avevamo fatto dei progetti, abbiamo coinvolto le famiglie". Intanto, continuava a ricevere delle segnalazioni di conversazioni intercorse con altre ragazze o di persone che le assicuravano che prima o poi sarebbe scappato. Fino a che si è arrivati alla rottura:

"Un mese fa salgo da lui. Passo 4 giorni su. Poi mi accompagna in stazione, mi abbraccia, mi bacia e sparisce nel vuoto. È totalmente sparito. Dopo due giorni, ho riempito delle scatole con la sua roba e gliele ho spedite e l’ho bloccato su whatsapp. Dopo un giorno ho perso una mia carissima amica. Ho aspettato che Davide si presentasse a casa o che mi mandasse un messaggio anche solo per dire condoglianze. La chiamata non è mai arrivata, né è venuto a casa mia. Dopo alcuni giorni mi ha chiamata, mi ha chiesto scusa, ha detto che non ha le pal*e. Che se le avesse avute sarebbe andato via da Uomini e Donne perché non è mai stato sicuro. Ho cercato di fargli capire che mio figlio per giorni è stato male, ancora adesso gli stiamo tutti attorno perché si è sentito abbandonato".

Jessica, infine, ha assicurato di non vedere alcuna possibilità di tornare insieme a Davide: "Ho avuto una bella occasione, quella di Uomini e Donne, che ho sprecato. Davide ha anche tolto l’occasione a qualcuno di venirmi a corteggiare. […] Davide ha mandato gli scatoloni da mia madre con la mia roba. Sei stato un signore. Non c’è via di ritorno perché di un uomo così non me ne faccio niente". Non resta che attendere di sentire la versione di Davide Lorusso.