Riccardo Guarnieri duro con Roberta Di Padua: “Non mi manca e non mi riguarda se la attaccano” Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Riccardo Guarnieri si è detto “single e spensierato”. Le parole spese sulla ex Roberta Di Padua non sembrano lasciare aperto uno spiraglio alla riconciliazione. L’ex cavaliere del Trono Over ha chiarito di non sentire affatto la sua mancanza. Poi ha parlato dell’ipotesi di tornare in studio.

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio. Lo scorso maggio, il cavaliere del Trono Over ha lasciato Uomini e Donne, dopo avere accusato Roberta Di Padua di averlo costretto a restare più del dovuto in studio, per guadagnare visibilità e lavorare di più con il suo profilo Instagram. Accuse che Roberta aveva rispedito al mittente. Al magazine dedicato al programma pomeridiano di Maria De Filippi, Guarnieri ha assicurato di stare benissimo: "Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato".

Le dichiarazioni su Roberta Di Padua

Le parole spese su Roberta Di Padua sembrano non lasciare aperto alcuno spiraglio alla possibilità di una riconciliazione. Ha precisato di non sentire affatto la sua mancanza: "Roberta è stata attaccata sui social? Non mi riguarda più la cosa. Ognuno deve prendersi le proprie colpe che, in questo caso, sono al cinquanta e cinquanta. Non ho mai sentito la sua mancanza, nemmeno i primi giorni post rottura perché era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei, a un certo punto, non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione".

L'ipotesi di tornare a Uomini e Donne

Dopo mesi di silenzio sui social, Riccardo Guarnieri è ricomparso solo lo scorso 9 luglio, con una foto su Instagram che lo ritrae abbronzato e sorridente (vedi foto in alto, ndr). L'uomo ha spiegato perché ha ritenuto opportuno allontanarsi per un po' dai social e starsene in silenzio: "Ho deciso di sparire dai social perché dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio, anche perché in trasmissione mi sono come svuotato. Sono uscito, ovviamente a testa bassa, ma pulito". Quindi ha parlato dell'ipotesi di tornare a Uomini e Donne: