Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori. Risale a poche ore fa la nascita del loro primo figlio. A rendere nota la notizia è stato il regista Viktor Kossakovsky che ha annunciato pubblicamente la lieta novella in occasione di una proiezione di Gunda, documentario che è stato prodotto, tra gli altri, anche da Joaquin Phoenix. Il regista ha svelato anche il sesso e il nome del figlio del premio Oscar e di sua moglie, che si chiamerà River in ricordo del fratello dell'attore, morto tragicamente nel 1993. Dalla coppia non è arrivata conferma po smentita, ma stando a quanto afferma il Daily Mail il bambino sarebbe nato un mese fa.

Si chiamerà River, come il fratello di Phoenix morto nel 1993

Al fratello scomparso Joaquin Phoenix ha sempre riconosciuto il merito di averlo iniziato alla passione per il cinema. Queste le sue parole in una dichiarazione dello scorso anno: "Quando avevo 15 o 16 anni mio fratello River Phoenix è tornato a casa dal lavoro con una VHS di un film intitolato Toro scatenato. Mi ha fatto sedere e mi ha fatto vedere il film. Il giorno dopo mi ha svegliato e me lo ha fatto rivedere. Poi ha detto: "Ricomincerai a recitare, questo è quello che farai". Non me lo ha chiesto, me lo ha detto. E io sono in debito con lui per questo, perché la recitazione mi ha dato una vita così incredibile".

Com'è nato l'amore tra Joaquin Phoenix e Rooney Mara

I due attori si conoscono da anni e hanno lavorato insieme nel film cult "Her" del 2013, ma l'amore sarebbe nato sul set di altre due pellicole che hanno girato in tempi più recenti, "Maria Maddalena" di Garth Davis (dove lei ha il ruolo della Maddalena e lui quello di Gesù) e "Don't Worry" di Gus Van Sant. La prima apparizione ufficiale di Joaquin Phoenix e Rooney Mara come coppia risale al Festival di Cannes 2017, nel corso della cerimonia di premiazione. I due attori si sono sposati nel 2019, a due anni dall'inizio della loro relazione.