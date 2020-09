Si allarga nuovamente la bellissima famiglia di John Legend e Chrissy Teigen. Il cantante e la moglie sono in attesa del loro terzo figlio. Il primo indizio è arrivato dal videoclip di "Wild", il nuovo singolo di Legend rilasciato il 13 agosto. Il rumor è circolato velocemente tra i fan e alla fine è stato il sito di People ad annunciare che la Teigen è nuovamente incinta, dopo aver sentito diverse fonti vicine alla coppia. Infine, la stessa modella ha confermato attraverso un'eloquente Instagram Story.

Rivelato per sbaglio il sesso del nascituro

Il 18 settembre 2020 è stato rivelato per sbaglio il sesso del nascituro. A farlo è stata proprio la mamma Chrissy Teigen che nel corso di alcune stories su Instagram sui sintomi della gravidanza e sul come stava procedendo il tutto, si è lasciata sfuggire il fatto che sarà un maschio. Tapparsi la bocca con fare ironico non è servito, perché la notizia ha fatto subito il giro di quotidiani e riviste internazionali.

Il video di Wild che "spoilera" la gravidanza

Il video che ha accompagnato l'uscita di "Wild" (in basso), brano tratto dal suo sesto album "Bigger Love" uscito a giugno 2020, mostra Legend insieme alla Teigen, in una serie di romantiche immagini che li vedono in coppia e con i figli Luna e Miles. Poi, i due appaiono in riva al mare e lei mostra le forme di un pancino già evidente. Come se non bastasse, ecco arrivare l'immagine sulle Stories della Teigen, che non lascia più spazi a dubbi: Chrissy è davvero incinta e regalerà al marito il loro terzo bebè.

I figli di John Legend e Chrissy Teigen

John Legend e Chrissy Teigen, americana di origini norvergesi e thailandesi, si sono sposati il 14 settembre 2013 in una cerimonia privata, celebrata nella romantica cornice del lago di Como. Tre anni dopo, il 14 aprile 2016, annunciavano l'arrivo della loro prima figlia, Luna Simone Stephens (il vero nome del cantante è John Roger Stephens). Il 16 maggio 2018 è invece nato il secondo figlio della coppia, Miles Theodore. L'idillio famigliare non è sempre stato tutto rose e fiori. La Teigen ha confessato di aver sofferto di un difficile periodo di depressione post partum in seguito alla nascita di Luna: "Non pensavo potesse accadere a me. Ho una vita bellissima", ha ammesso, "voglio che la gente sappia che questa può capitare a chiunque e non voglio che coloro che ne soffrono si sentano in imbarazzo o soli".