Johnny Depp vince in tribunale contro la ex Amber Heard, può farle causa per diffamazione Depp stavolta vince contro la ex moglie Amber Heard. Una corte della Virginia gli ha dato ragione, bocciando la richiesta dell’attrice: Depp potrà fare causa per diffamazione contro la Heard, che in un editoriale ha parlato pubblicamente di abusi domestici che avrebbe subito durante il loro matrimonio.

A cura di Valeria Morini

Mentre le registe spagnole protestano per il premio ricevuto a San Sebastian, Johnny Depp porta a causa una vittoria legale contro la ex moglie Amber Heard. Il divo ha la possibilità di citarla in giudizio in una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari dopo che un giudice della Virginia ha respinto la richiesta dell'attrice di annullare la causa. Dunque, se da molte parti c'è chi lo ha già virtualmente condannato, il caso di Depp e della Heard, con l'attore accusato di percosse dalla ex, è ancora ben lontano da una risoluzione.

Cosa dice la sentenza su Amber Heard

La causa intentata da Depp fa riferimento a un editoriale del Washington Post del 2018 in cui la Heard scrisse di essere stata vittima di abusi domestici (anche se parte che il pezzo sia stato scritto da un'associazione): "Sono diventata una figura pubblica che rappresenta gli abusi domestici e ho sentito tutta la forza dell'ira della nostra cultura per le donne che parlano". Malgrado non abbia citato il nome di Depp, l'attore ha deciso di presentare nella contea di Fairfax, in Virginia (già nel marzo 2019) una querela in cui si accusa la Heard di aver creato un resoconto inventato. Depp non era riuscito a far condannare per diffamazione il Sun, che lo aveva definito "picchiatore di moglie, ma il giudice americano ha sentenziato che le circostanze sono differenti e un caso non può costituire un precedente per l'altro.

Johnny Depp boicottato da Hollywood

Intanto, la carriera di Depp sta vivendo un momento difficile, come ha spiegato lo stesso attore in uno sfogo in cui si è detto boicottato da Hollywood per la sua vita privata: "Mi sto muovendo nella direzione che mi permetterà di portare alla luce tutto questo". Il suo ultimo film, Minamata, non ha ancora una data d'uscita negli Stati Uniti, mentre il cinema per famiglie ha preso le distanze da lui: è stato estromesso sia dalla saga di Pirati dei Caraibi che da quella di Animali fantastici. Non rivedremo, probabilmente, Jack Sparrow, mentre Grindelwald sarà interpretato da Mads Mikkelsen. Come nel caso di Woody Allen, il cinema hollywoodiano non perdona gli scandali, nemmeno quando non sono arrivate le condanne.