La sconfitta a Euro 2020 brucia tantissimo all'Inghilterra. Le immagini di ieri sono impietose, dalle medaglie del secondo posto subito riposte alle lacrime amare, amarissime; come quelle di Kate Goodland, la moglie di Harry Kane. Il capitano inglese, dopo la sconfitta ai calci di rigore con l'Italia, è salito sugli spalti a consolare la moglie singhiozzante.

L'abbraccio tra Harry Kane e la moglie Kate Goodland

Harry Kane ha confortato la moglie Kate, in lacrime dopo la finale persa ai calci di rigore contro l'Italia. L'Inghilterra è caduta proprio all'ultimo ostacolo, avrebbe potuto vincere il primo trofeo dopo 55 anni e invece dovranno ancora aspettare. Un colpo al cuore per tutta l'Inghilterra e per la stessa Kate Goodland, che indossava proprio la maglietta di suo marito, la scritta Kane dietro la schiena. È scoppiata in lacrime e suo marito l'ha abbracciata e l'ha rincuorata. Harry Kane ha commentato a caldo: "È la peggior sensazione al mondo perdere una finale. Abbiamo fatto un torneo fantastico e dobbiamo tenere la testa alta.". ù

Chi è Kate Goodland

Kate Goodland è un'istruttrice di fitness che è fidanzata con Harry Kane sin da quando erano ancora due adolescenti. Il campione, in un'intervista rilasciata a Esquire, disse della sua compagna: "Andavamo a scuola insieme, ha assistito a ogni passo della mia carriera. Trova un po' folle quanto accaduto e soprattutto la notorietà acquisita. Un paio di volte è finita sui giornali mentre portava a spasso i cani". Nell'estate del 2019 si sono sposati. Dalla loro relazione sono nati tre figli: Vivienne Jane, Ivy Jane e Louis Harry Kane.

La delusione degli inglesi

Kate Goodland non è la sola ad aver pianto lacrime amare per la sconfitta degli inglesi. La squadra, guidata da Gareth Southgate, ha avuto il sostegno di tifosi vip di primo calibro: David Beckham, Adele, Liam Gallagher, Nigella Lawson. Adele, in particolare, ha twittato: "Ci hai reso così orgogliosi! Hai portato a casa il nostro gioco e ci hai riuniti tutti". Nigella ha twittato: "Congratulazioni Italia. E grazie Gareth, grazie ragazzi. Ci hai reso orgogliosi". Il frontman degli Oasis Liam ha invece detto: "Va tutto bene, vi amo, tanto andiamo a vincere la Coppa del Mondo".