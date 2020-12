Katie Holmes ed Emilio Vitolo jr insieme sui social nella loro prima foto di coppia pubblicata su Instagram. Dopo aver archiviato la relazione con Jamie Foxx, l'ex moglie di Tom Cruise ha ritrovato l'amore tra le braccia del cuoco italo americano, una vera e propria superstar della cucina newyorkese con il quale si frequenterebbe dallo scorso agosto. I primi scatti di coppia sono apparsi sul magazine americano People, che li ha pizzicati mano nella mano per le strade della Grande Mela lo scorso settembre e ora i due sono apparsi ufficialmente insieme anche su Instagram.

La storia tra Emilio Vitolo e Katie Holmes è ufficiale

L'occasione per apparire insieme sui social è stato il compleanno di Katie Holmes. Lo scorso 18 dicembre infatti l'attrice diventata celebre con "Dawson's Creek" ha compiuto 42 anni. La sua nuova fiamma ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero scatto di coppia in bianco e nero, in cui lei siede sulle sue gambe ed entrambi appaiono divertiti e felici. "La più bella, gentile e incredibile persona al mondo. Ogni volta che vedo il tuo viso mi fai sorridere! Buon compleanno, ti amo", è stata la dedica di Emilio Vitolo. "Grazie amore mio, ti amo anch'io", ha risposto l'attrice con un commento.

Chi è Emilio Vitolo jr

Emilio Vitolo jr, 33 anni, è il figlio di Emilio Vitolo, uno dei più popolari chef italoamericani a New York. Il suo ristorante "Emilio's Ballato", nel quartiere Soho, è la meta preferita dai vip newyorchesi, tappa obbligata per le star di tutto il mondo di passaggio nella Grande Mela. Il ristorante riproduce il clima tipico informale da trattoria italiana – non accetta prenotazioni, infatti – ed è anche per questo che è molto amato da celebrità come Jimmy Fallon, Rihann, Lennie Kravitz, Bradley Cooper e Barack Obama. Nel ristorante, insieme a Emilio Vitolo jr, lavora anche Anthony Vitolo, suo fratello minore.