Katie Holmes dopo aver detto addio a Jamie Foxx, ha ufficializzato la sua relazione con lo chef di New York più gettonato al momento, Emilio Vitolo jr. È stato il magazine People a sorprenderli mentre passeggiano per le strade di New York mano nella mano e mascherine chirurgiche al volto, per proteggersi dal coronavirus. L'attrice di "Dawson's Creek", che ha di recente preso parte al sequel di "The Boy", ha perso la testa per il cuoco italoamericano, superstar della cucina newyorchese.

Chi è Emilio Vitolo jr

Emilio Vitolo jr, 33 anni, è il figlio di Emilio Vitolo, uno dei più popolari chef italoamericani a New York. Il suo ristorante "Emilio's Ballato", nel quartiere Soho, è la meta preferita dai vip newyorchesi, tappa obbligata per le star di tutto il mondo di passaggio nella Grande Mela. Il ristorante riproduce il clima tipico informale da trattoria italiana – non accetta prenotazioni, infatti – ed è anche per questo che è molto amato da celebrità come Jimmy Fallon, Rihann, Lennie Kravitz, Bradley Cooper e Barack Obama. Nel ristorante, insieme a Emilio Vitolo jr, lavora anche Anthony Vitolo, suo fratello minore.

Emilio Vitolo e Katie Holmes insieme da agosto

Emilio Vitolo jr e Katie Holmes avrebbero cominciato la loro relazione nel mese di agosto. È proprio in quel periodo che i due hanno cominciato a farsi vedere, scegliendo proprio il ristorante di Emilio Vitolo, mentre si lasciavano andare con atteggiamenti intimi. Per l'attrice è la seconda relazione ufficiale dopo la fine del matrimonio con Tom Cruise. Prima di Emilio Vitolo, l'attrice ha avuto una lunga relazione con l'attore Jamie Foxx, tenuta per molto tempo nascosta in virtù di accordi prematrimoniali con Tom Cruise, che avrebbero vietato all'attrice di mostrarsi in pubblico con altri uomini dopo la separazione.