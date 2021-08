Kledi Kadiu papà bis, Charlotte Lazzari ha partorito: nome e sesso del bebè Il ballerino lanciato da Amici e la moglie festeggiano la nascita del loro secondo figlio, a cinque anni dalla nascita di Léa. Stavolta si tratta di un maschietto, di nome Gabriel: è nato il 29 agosto (pochi giorni dopo l’evento organizzato da Kadiu per Carla Fracci), quasi 4 chili “di amore puro”.

A cura di Valeria Morini

Gioia immensa per il ballerino lanciato da Amici Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari, diventati genitori per la seconda volta. Sui profili Instagram di entrambi è apparsa la prima foto del bebè appena nato: è un maschietto, si chiama Gabriel ed è nato il 29 agosto alle 13.48. Mamma e bambino stanno bene, con la Lazzari che svela anche il peso alla nascita: "3.950 g di amore puro".

Il messaggio di Kledi Kadiu

"Grazie per tutti i vostri messaggi calorosi", ha scritto Kadiu nelle stories, "Charlotte e Gabriel stanno bene e sono in buone mani". Il bambino è nato presso l'Ospedale Infermi di Rimini, la città dove il ballerino e la famiglia vivono: "Grazie a tutto il personale, infermieri e ostetriche che con la loro professionalità e preparazione ci hanno fatto sentire veramente a casa". La gravidanza di Charlotte Lazzari era stata annunciata a febbraio: "La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo".

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari hanno già una figlia, Léa

Per la coppia è il secondo figlio, dopo la piccola Léa, nata nel 2016, biondissima come la mamma. Kledi ha sposato Charlotte, anche lei ballerina e insegnante di yoga di origini francesi, il 28 giugno 2018. Oltre a godersi la sua bellissima famiglia, Kadiu, 46 anni, continua a lavorare nel mondo della danza. Tiene lezioni in tutta Italia e organizza eventi, come la grande serata in onore di Carla Fracci che si è tenuta a Cervia il 26 agosto, “Carla Fracci Mon Amour” (ironia della sorte, pochi giorni prima del parto della Lazzari). Kadiu ha ricordato così la grande étoile da poco scomparsa: “La prima volta che ho incontrato Carla fu a Verona, quando era direttrice del corpo di ballo dell'Arena nel 1995: ero arrivato da poco in Italia (sbarcò con altri concittadini albanesi con la nave Vlora nel '91, ndr) e ricevetti il permesso per sei mesi per studiare con lei. Le sarò per sempre grato”.