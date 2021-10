Klohé Kardashian di nuovo positiva al Covid, era già successo nel 2020: “Per fortuna sono vaccinata” La 37enne star dei reality in “Al passo coi Kardashian” ha condiviso la notizia su Twitter, scusandosi per aver dovuto “cancellare diversi impegni” a causa della quarantena. Si tratta della seconda volta che la star risulta positiva al Covid, dopo che le era accaduto un anno fa circa: “Per fortuna sono vaccinata, quindi andrà tutto bene”.

A cura di Andrea Parrella

Khloé Kardashian e sua figlia True sono entrambe risultate positive al test per covid. La 37enne star dei reality in "Al passo coi Kardashian" ha condiviso la notizia su Twitter, scusandosi per aver dovuto "cancellare diversi impegni" a causa della quarantena. Si tratta della seconda volta che la star risulta positiva al Covid, dopo che le era accaduto un anno fa circa. Questo l'annuncio fatto sui social:

"Ciao ragazzi volevo farvi sapere True e sono risultata positiva al Covid. Ho dovuto annullare diversi impegni e mi dispiace non poterli realizzare. Per fortuna sono vaccinata, quindi andrà tutto bene".

Kardashian aveva avuto il Covid nel 2020

Nella precedente occasione, il contagio del Covid era diventato materiale stessa per una puntata del reality show, visto che la notizia della positività è arrivata infatti tramite una clip che anticipava un nuovo episodio di "Al passo coi Kardashian", precisamente quella che sarebbe andata in onda il 29 ottobre del 2020. In quell'occasione Khloé Kardashian aveva raccontato di essersi sottoposta al test dopo aver accusato sintomi preoccupanti, come vomito, tremori e vampate di calore e freddo.

Il racconto dell'isolamento

"Ho appena scoperto che ho il coronavirus", queste le parole che la star dei reality aveva dichiarato davanti alla telecamera, mentre si ritrovava costretta a una condizione di isolamento rispetto a tutto il resto della famiglia. In quel caso, quando i vaccini non erano ancora realtà, Kardashian ci aveva tenuto a portare la sua testimonianza proprio per fugare ogni tipo di dubbio rispetto alla pesantezza degli effetti del virus: