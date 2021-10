Kourtney Kardashian sposa Travis Baker, la proposta su una spiaggia privata tra migliaia di rose “Per sempre”: con queste parole Kourtney Kardashian ha annunciato che avrebbe sposato Travis Baker, suo compagno e batterista dei Blink-182. La foto che anticipa le nozze è comparsa sul profilo Instagram della maggiore delle sorelle Kardashian che ha ricevuto in dono un prezioso anello su una spiaggia privata, tra candele e migliaia di rose rosse. Presente anche la famiglia della modella e attrice.

A cura di Stefania Rocco

Una spiaggia privata, migliaia di rose rosse, candele e un anello di fidanzamento da capogiro: così Travis Baker, batterista dei Blink-182 ha chiesto a Kourtney Kardashian di sposarlo. La sorella maggiore di Kim, già madre di tre figli nati dalla lunga relazione con Scott Disick, arriverà per la prima volta all’altare. Lo ha comunicato pubblicando sul suo profilo Instagram una foto della sorpresa ricevuta dal suo compagno accompagnata dalla didascalia: “Per sempre”.

La proposta di matrimonio a Kourtney Kardashian

Secondo quanto riferiscono i media americani, Kourtney e Travis si trovavano insieme a New York per impegni di lavoro il giorno prima della romantica proposta. Sulla strada del ritorno verso Los Angeles, il batterista ha deciso di fare una deviazione per Montecito, fermandosi sulla spiaggia privata del Rosewood Mirmar Hotel, un posto particolarmente caro a entrambi. Una volta giunta sul posto, Kourtney ha trovato ad attenderla un enorme cuore formato da rose rosse e candele, oltre alla sua famiglia a fare da spettatrice all’evento. Presenti la madre Kris Jenner, il compagno Corey Gamble e le sorelle Kim e Kendall. Di fronte al mare, nella più romantica delle cornici, Baker ha chiesto alla compagna di sposarlo.

Per Kourtney Kardashian è il primo matrimonio

Per l’attrice e modella, la maggiore tra le famose sorelle Kardashian, si tratta del primo matrimonio. Legata a Scott Disick dal 2006, ha avuto dal celebre personaggio televisivo americano tre figli nati nel 2009, nel 2012 e nel 2014. Nel 2010 l’uomo ha provato a chiedere alla compagna di sposarlo ma la donna aveva tentennato, avendogli fatto sapere che le nozze non avrebbero aggiunto nulla al loro rapporto (un momento andato in onda durante una stagione della serie Al passo con i Kardashian). La rottura è arrivata nel 2015. Nel 2017, Kourtney ha avuto una relazione con il modello Younes Bendjima, primo legame ufficiale dopo la separazione dal padre dei suoi figli. Il legame con Travis Baker è invece cominciato all’inizio del 2021.