Kristen Stewart e Dylan Meyer sono ufficialmente fidanzate: “Ci sposeremo” Kristen Stewart e la sua compagna Dylan Meyer sono ufficialmente fidanzati. Al “The Howard Stern Show”, l’attrice conferma: “Ci sposeremo certo, lo faremo presto”. Nell’intervista l’attrice che ha interpretato Lady D confessa: “Volevo sposare anche Robert Pattinson, ho sempre creduto nel matrimonio”.

Una dolcissima notizia per gli amanti del gossip internazionale: Kristen Stewart e la sua compagna Dylan Meyer sono ufficialmente fidanzati. L'attrice e la sceneggiatrice hanno deciso di ufficializzare il loro amore a quasi due anni dal loro primo appuntamento. Kristen Stewart è la protagonista del biopic sulla principessa Diana Spencer, ma presto potrebbe avere un "royal wedding" tutto suo. È la stessa Kristen Stewart ad averlo confermato a Howard Stern nel popolare "The Howard Stern Show" di SiriusXM: "Ci sposeremo, certo".

La notizia del matrimonio

"Ci sposiamo, lo faremo assolutamente", queste sono state le parole di Kristen Stewart al The Howard Stern Show di SiriusXM. E ancora: "Volevo farle la proposta, era quello che volevo. Ora che ci sto pensando dico: sì, ci stiamo sposando, sta succedendo davvero". Lo scorso maggio, la coppia si è trasferita in una nuova casa a Los Angeles. La sceneggiatrice Dylan Meyer aveva dichiarato: "Abbiamo riempito questo posto con un'incredibile quantità d'amore", in riferimento alla casa che avevano lasciato.

Chi è Dylan Meyer

Dylan Meyer, classe 1987, è una sceneggiatrice e un'attrice. Il suo film più importante è il film Netflix XOXO, con Sarah Hyland. Kristen Stewart ha raccontato di essersi innamorata subito di Dylan Meyer. Dylan Meyer ha detto di Kristen Stewart: "La vita è sicuramente più dolce con te". Dylan Meyer molto frequentemente lascia messaggi d'amore su Instagram per Kristen Stewart.

Il ricordo di Robert Pattinson

Nel corso dell'intervista a Howard Stern si è parlato anche di Robert Pattinson, con cui l'attrice è stata fino al 2013. Di lui ha dichiarato che voleva sposare anche lui: "Non sono una tradizionalista super stupida, ma allo stesso tempo… ogni relazione che ho avuto, ho sempre pensato a una conclusione, al matrimonio".