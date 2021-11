Kristen Stewart ricorda l’amore con Robert Pattinson: “Eravamo giovani e stupidi” Kristen Stewart ha ripercorso gli anni sul set di Twilight con Robert Pattinson (Edward Cullen nella saga). Dopo il primo provino insieme nacque una storia d’amore durata tre anni.

A cura di Elisabetta Murina

È diventata famosa sul grande schermo con il ruolo di Bella Swan in Twilight. Da quel momento, la sua carriera è decollata, tra film e riconoscimenti. E così anche la sua vita sentimentale. Ora sta per sposarsi con la sceneggiatrice Dylan Meyer e prima ha avuto un relazione con Robert Pattinson, Edward Cullen nella saga uscita per la prima volta al cinema nel 2008. All'epoca tra i due era nata una complicità che andava oltre i loro ruoli cinematografici. In un'intervista al settimanale The New Yorker, l'attrice ha ricordato quegli anni, il set e l'amore con il collega durato ben tre anni e finito a causa di un tradimento.

Il primo incontro tra Kristen Stewart e Robert Pattinson

Kristen Stewart e Robert Pattinson si sono incontrati per la prima volta a Los Angeles, nella casa di Catherine Hardwicke, la regista della saga. Se il ruolo di Bella Swan era ormai certo, quello di Edward Cullen era ancora tutto da decidere. Per questo, Hardiwcke volle invitare tutti i candidati per fargli leggere il copione con Kristen. E soprattutto, per interpretare la scena del bacio. Tra i due scattò subito la chimica. E l'attrice ha raccontato al The New Yorker le sensazioni di quel momento:

"Lui aveva un approccio intellettuale che era combinato con ‘Non me ne frega un c**o di questo, ma lo farò funzionare.' E io ero tipo "Ugh, stessa cosa". Eravamo giovani e stupidi, ma abbiamo reso quel momento decisamente migliore. È la chimica che chiunque interpreti quei ruoli ha bisogno di sentire."

L'amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson

La saga di Twilight, il cui primo film è uscito nelle sale italiane nel 2008, ha avuto un successo mondiale, incassando oltre 3 miliardi di dollari. Per i due attori protagonisti, Kristen Stewart e Robert Pattinson, fu il trampolino di lancio di una brillante carriera sotto i riflettori. E anche l'inizio di una relazione durata ben tre anni, dal 2009 al 2012. I fan accolsero la notizia increduli ed entusiasti. La romantica storia d'amore tra il vampiro Eward e la mortale Bella continuava anche nella realtà. Tuttavia, dopo tre anni la favola finì a causa di un tradimento. L'attrice fu paparazzata insieme al regista Rupert Sanders e questo portò a una drastica rottura con Robert Pattinson, che perse tutta la fiducia in lei. Ci furono, nei mesi successivi, dei tentativi di riallacciare i rapporti che però non portarono a un ritorno di fiamma. Oggi Kristen Stewart ha decisamente voltato pagina ed è pronta a convolare a nozze con la sua fidanzata, la sceneggiatrice Dylan Meyer.