Kylie Jenner è incinta, aspetta il suo secondo figlio da Trevis Scott Secondo il ben informato sito americano americano TMZ, la sorella di Kendall Jenner e Trevis Scott starebbero aspettando il loro secondo figlio, tre anni dopo la nascita della primogenita Stormi. Ci si aspetta che l’influencer tenga nascosta fino all’ultimo la gravidanza, così come aveva fatto con la prima. Tra lei e il rapper americano si era parlato di una crisi nel 2019, che in seguito sarebbe rientrata.

A cura di Giulia Turco

Kylie Jenner è di nuovo incinta. La sorella di Kendall Jenener, già mamma della sua prima figlia Stormi, starebbe aspettando il suo secondo figlio insieme a Trevis Scott. Lo rivela il ben informato sito americano TMZ, secondo il quale l'influencer sarebbe alle "primissime fasi" della sua gravidanza. Naturalmente il sesso del futuro bebè è ancora un mistero, il che non stupisce considerando che Kylie aveva tenuto ben nascosta anche la sua prima gravidanza fino a quando il pancione non era diventato evidente.

Kylie Jenner sogna una famiglia numerosa

Negli ultimi anni Kylie Jenner aveva fatto sapere, d'altronde, che non avrebbe voluto lasciare la primogenita Stormi figlia unica, eppure nel 2020 aveva dichiarato di non sentirsi ancora pronta a diventare mamma per la seconda volta. Ad aprile, nel corso di una diretta Instagram aveva fatto sapere di volere per il suo futuro una grande famiglia: "Vorrei sette bambini un giorno, ma non in questo momento", aveva chiarito. "La gravidanza non è uno scherzo, è una cosa seria e difficile. Non sono ancora pronta per questo". Poi, nel corso dell'estate 2021 hanno iniziato a circolare le voci sulla gravidanza. Al momento l'influencer e Travis Scott non hanno ancora confermato la notizia.

Kylie Jenner e Travis Scott sembravano ad un passo dalla rottura

Sono una delle coppie più amate di Hollywood, eppure a novembre del 2019 i media americani erano pronti a scommettere che Kylie Jenner e Trevis Scott si fossero lasciati. Si era parlato di una pausa di riflessione per poter risolvere i loro problemi di coppia, appena un anno dopo la nascita della loro prima figlia. Fonti vicine al sito E!News avevano fatto sapere: "Kylie e Travis non hanno ufficialmente chiuso la loro relazione, ma si stanno prendendo del tempo l’uno dall’altra". L'influencer non a caso si aveva partecipato al matrimonio di Justin Bieber e Haley Baldwin da sola. In seguito, la crisi sarebbe rientrata.