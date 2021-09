La dedica di Barbara d’Urso al figlio Emanuele Berardi: “Mi fai camminare a testa alta, ti amo” Emanuele Berardi, figlio di Barbara d’Urso, compie 33 anni. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto celebrare questo giorno speciale condividendo con gli utenti che la seguono su Instagram, una foto di Emanuele da bambino e una tenerissima dedica per lui: “Mi fai camminare a testa alta, ti amo”.

A cura di Daniela Seclì

Il 29 settembre è un giorno speciale per Barbara d'Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, festeggia il compleanno del figlio Emanuele, nato nel 1988 dalla relazione con Mauro Berardi. Per l'occasione, Barbarella ha rivolto una tenerissima dedica al figlio e ha condiviso con gli utenti che la seguono su Instagram, uno scatto di Emanuele da bambino.

La dedica di Barbara D'Urso al figlio Emanuele

Barbara D'Urso ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae Emanuele, ancora bambino, mentre fa il bagnetto. Il piccolo, sorride felice, mentre la madre lo sorregge premurosamente per evitare che si faccia male. La foto, accolta da oltre 18 mila like e 600 commenti di auguri, è stata accompagnata da una tenerissima dedica in occasione del trentatreesimo compleanno di Emanuele Berardi:

"Ed eccolo l'unico altro vero punto di felicità perfetta e totale…ore 00,10 del 29 settembre…Tu…il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince…e mi fa camminare a testa alta. Io, tu e Giammauro, uniti ed indivisibili…Noi tre, l'amore puro. Ti amo. Mamma".

Chi è Emanuele Berardi

Come molti sanno, Giammauro ed Emanuele Berardi, figli di Barbara d'Urso, hanno deciso di intraprendere un percorso ben diverso rispetto a quello della madre. Se ne stanno alla larga dalla luce dei riflettori, scegliendo percorsi lontani dal mondo dello spettacolo. Vediamo, dunque, chi è Emanuele Berardi. Nato a Roma nel 1988, quando non è in giro per i suoi viaggi, vive a Milano. Si guadagna da vivere facendo il produttore, il fotografo e il video maker. Sul suo profilo Instagram è possibile ammirare i suoi suggestivi scatti. I soggetti sono molteplici e vanno dai paesaggi a volti caratteristici. Ricco di interessi, nel 2014 si è occupato del documentario che raccontava la band Todo Mundo. In molti, hanno conosciuto Emanuele solo nel 2018, quando è stato complice della trasmissione Scherzi a parte per un esilarante scherzo ai danni della madre Barbara d'Urso.