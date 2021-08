La dedica di Lorella Cuccarini a suo marito Silvio Testi per i 30 anni di matrimonio Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggiano trent’anni di matrimonio. Un traguardo importante per la coppia convolata a nozze il 3 agosto del 1991 e dal cui legame sono nati ben 4 figli. La conduttrice scrive su Instagram una dedica a suo marito accanto a degli scatti in cui complici e sorridenti festeggiando questo traguardo così importante per il loro amore.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante Lorella Cuccarini non ami condividere stralci della sua vita privata sui social, c'è una ricorrenza che, invece, le sta particolarmente a cuore, si tratta del suo anniversario di matrimonio con Silvio Capitta, noto produttore discografico e televisivo conosciuto ai più con il nome d'arte di Silvio Testi. La showgirl, infatti, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che la vedono insieme a suo marito abbracciati e complici, in occasione di questo traguardo così importante per la loro storia d'amore.

Un amore che dura da trent'anni

"Quasi 11mila giorni di te e di me" scrive Lorella Cuccarini su Instagram con tanto di hashtag ad indicare la ricorrenza dei trent'anni di matrimonio con il padre dei suoi figli. Il matrimonio della coppia, infatti, risale al 3 agosto 1991 e in questi trent'anni di vita insieme, dove non sono mancate anche collaborazioni di carattere lavorativo, i due sono diventati genitori di Sara nata il 4 agosto 1994, Giovanni nato il 19 settembre 1996 e infine i due gemelli Chiara e Giorgio venuti al mondo il 2 maggio di 21 anni fa.

L'inizio della storia con Silvio Testi

La loro è sempre stata una famiglia piuttosto unita, nonostante la conduttrice non abbia mai ostentato il forte legame con il marito e con i figli, né sui social né sul piccolo schermo nei programmi di cui è stata protagonista. In un'intervista di qualche anno fa, la conduttrice raccontava come l'amore con suo marito inizialmente sia stato infestato da dubbi e incertezze: