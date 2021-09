La dedica nascosta di Miriam Leone al marito Paolo Carullo: “L’amore ha ricucito le mie ferite” Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo, il musicista che due anni fa ha incontrato e con il quale ha iniziato una storia d’amore tenuta nascosta da occhi indiscreti. L’attrice ha condiviso alcuni momenti del pre-cerimonia con i suoi fan e in uno degli scatti ha poi aggiunto una sottile dedica al neo marito, parlando del loro amore.

A cura di Ilaria Costabile

Miriam Leone si è sposata con il musicista Paolo Carullo a Scicli, lo scorso 18 settembre. La cerimonia, intima e raffinata, è stata raccontata a piccoli tratti proprio dall'attrice siciliana che ha voluto condividere con i suoi fan alcuni dei momenti più emozionanti di un giorno che ricorderà per sempre. Dall'abito alla chiesa, dal trucco ai capelli l'ex Miss Italia ha rivolto tra le righe una dedica al suo compagno, raccontando cosa ha significato il loro incontro e anche il loro amore.

L'amore per Paolo Carullo

Una dedica che si nasconde tra la descrizione dell'acconciatura scelta per il giorno più bello della sua vita, eppure una dedica importante e ricca di significato è quella che Miriam Leone ha rivolto a Paolo Carullo, l'uomo che ha incontrato circa due anni fa e che è diventato suo marito, in un caldo sabato di metà settembre. Spiegando chi avesse realizzato il trucco che l'ha resa ancora più bella e anche i capelli, portati legati sotto il lungo velo bianco che le copriva il volto, l'attrice si è poi soffermata su un dettaglio che racchiude un messaggio d'amore incredibilmente forte e potente:

Ho chiesto di realizzare per me uno chignon basso cucito con filo d’oro, volevo che si ispirasse al “kintsugi”, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite… le ha ricucite insieme con l’oro rendendo tutto sano e prezioso… grazie Amore

Il matrimonio di Miriam Leone

Le nozze si sarebbero dovute svolgere in gran segreto, sebbene ci fossero state delle indiscrezioni già diffuse che avevano allertato i più curiosi che, infatti, hanno anche avuto modo di vedere l'attrice in abito da sposa. L'annuncio ufficiale, però, è arrivato proprio dall'ex Miss Italia che, poco dopo il "sì" ha pubblicato una foto su Instagram, scrivendo "Ni Maritamu!! ", ovvero ci sposiamo in dialetto siciliano, seguita dal primo scatto insieme al neo-marito appena usciti dalla chiesa, accompagnata da un ringraziamento: "Una felicità indescrivibile, grazie a tutti!"