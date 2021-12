La ex di Carlo Cuozzo: “Mi ha lasciata perché doveva fingere di stare con personaggi famosi” Noemi Marzocchi, ex fidanzata di Carlo Cuozzo, l’uomo paparazzato nel bacio con Delia Duran in un ristorante a Milano, ha rivelato di essere stata lasciata perché lui “avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli”.

Noemi Marzocchi, ex fidanzata di Carlo Cuozzo, l'uomo paparazzato nel bacio con Delia Duran in un ristorante a Milano, ha rivelato al sito veryinutilpeople di essere stata lasciata perché lui "avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli". A nemmeno 24 ore dalla pubblicazione delle foto su Whoopse, che lo vedevano intento a flirtare con la moglie di Alex Belli, la ragazza ha voluto spiegare come mai questo imprenditore napoletano di 24 anni sarebbe stato accostato a una delle donne più esposte del momento al Grande Fratello Vip.

La versione di Noemi: "Carlo mi parlò di nuove opportunità di lavoro"

Carlo Cuozzo e Noemi Marzocchi si sarebbero conosciuti quattro mesi fa e la loro frequentazione si sarebbe interrotta quando, a dire della ragazza, lui si sarebbe voluto aprire a "nuove opportunità di lavoro", che si sarebbero rivelate per quelle che sono, ovvero quelle dei fake gossip da mandare in tv o sui giornali:

Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile. All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi.

Subito dopo la rottura, le foto con Delia a Milano

L'aver appreso che queste opportunità lavorative avrebbero dovuto condurre Carlo Cuozzo verso altre donne, avrebbe scoraggiato completamente Noemi, che avrebbe appreso dopo pochi giorni delle foto scattate con Delia Duran a Milano: