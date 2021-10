La foto di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme dopo le voci sulla crisi Tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembra che non ci sia, neanche lontanamente, l’ombra di una crisi. I due da qualche tempo non si mostravano insieme sui social e questo aveva fatto pensare che potesse esserci all’orizzonte una possibile rottura. Le supposizioni, però, sono state messe a tacere da una foto pubblicata dal modello napoletano dove, infatti, la coppia appare felice e sorridente durante una cena con amici.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pare che la crisi di cui è vociferato in questi settimane sia ormai acqua passata. I due, infatti, dopo un periodo in cui non apparivano insieme sui social, hanno avuto modo di smentire quanto dichiarato sul loro conto, mostrandosi in uno scatto che li vede insieme a cena, in una serata tra amici. La coppia, quindi, se anche avesse attraversato un momento difficile, pare lo abbia superato.

La smentita sulla crisi

Non è certo la prima volta che sulle relazioni amorose di Belén Rodriguez si abbatte l'ombra della crisi, il più delle volte alimentata dalle cronache rosa. Erano settimane, infatti, che si paventava una possibile rottura tra la showgirl argentina e il padre della piccola Luna Marì, dal momento che i due trascorrevano sempre meno tempo insieme, almeno era quanto si poteva evincere da quanto pubblicato da entrambi sui social. Invece, proprio quanto tutto sembrava confermare un allontanamento, ecco che Spinalbese pubblica tra le sue storie su Instagram una foto insieme alla sua dolce metà, durante una cena insieme ad alcuni amici. Dopo lo scatto in cui Belen appare sorridente, ne segue un altro in cui si vedono bicchieri di vino a cui sono affiancati i nomi dei vari commensali e, neanche a dirlo, la showgirl e il modello sono seduti l'uno accanto all'altra.

La story ambigua di Belèn Rodriguez

Aveva destato particolare scalpore, però, una storia pubblicata dalla Rodriguez che lasciava presagire aria di rottura nella coppia. La modella, infatti, aveva condiviso un post nel quale si legge: "Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare". Visto il susseguirsi di rumors su una possibile crisi, il post è stato interpretato come un segnale nefasto, ma a ben guardare, forse, il significato era proprio l'opposto, ovvero che Belén, finalmente, questa persona l'ha trovata ed è attualmente al suo fianco.