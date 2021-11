La mamma di Francesca Cipriani: “Da piccola è stata bullizzata per la sua malformazione al seno” In un’intervista a Novella 2000, la madre di Francesca Cipriani, Rita De Michele, racconta i momenti più difficili della vita della figlia, dalla separazione dei genitori alle prese in giro per il suo aspetto fisico.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani sta mostrando la vera se stessa. Esuberante e spumeggiante, forse un pò fuori dalla righe, ma anche introspettiva, che si lascia andare alle lacrime mentre racconta le ferite del suo passato. Durante l'adolescenza, i compagni la prendevano in giro per il suo aspetto fisico, tanto che lei ha addirittura desiderato di morire. Sono tanti i periodi bui che l'ex pupa ha vissuto e che hanno segnato la sua vita, dai problemi con il suo corpo alla separazione tra i genitori. E proprio la mamma, Rita De Michele, ripercorre alcuni dei momenti più difficili della vita della figlia, in una lunga intervista al settimanale Novella 2000.

Il difficile passato di Francesca Cipriani

Durante una puntata del GF Vip, Francesca ha ricordato alcuni momenti difficili dell'adolescenza, quando veniva presa in giro dai coetanei per il suo aspetto. La madre, a Novella 2000, spiega come i suoi problemi fisici, legati a una malformazione al seno, sono stati causa di dolore e sofferenza: "Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo". Per apparire come da tempo sognava di essere, la gieffina si è sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica, rifacendosi più volte il décolleté e i glutei. La madre non è sempre stata favorevole a questi ritocchini: "Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.

La separazione dei genitori e l'assenza del padre

Oltre ai problemi con il suo aspetto fisico, nel passato di Francesca c'è un'altra grande ferita: il rapporto con il padre. I suoi genitori si sono separati quando lei era solo una ragazzina e l'assenza della figura paterna le ha causato diversi problemi nel relazionarsi con gli uomini. E per colmare questa mancanza, la showgirl ha sviluppato una sorta di attaccamento morboso nei confronti del fidanzato Alessandro Rossi, come più volte ha mostrato durante i loro folli incontri nella casa del Grande Fratello. “La mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema, ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro", racconta la madre, che spera che la storia d'amore con il ragazzo continui a lungo: "Mi auguro che la storia duri: è un bravissimo ragazzo e Francesca è serena con lui. Anche quando la vedete piangere, gridare, desiderare la sua presenza, è perché davvero lo ama alla follia e ha paura di perderlo. Adesso sta superando questi traumi piano piano”.