Non si sgonfia il gossip su Nicolò Zaniolo, al centro della cronaca rosa per la relazione appena nata con la supermodella Madalina Ghenea ma anche perché è in attesa di un figlio dall'ex Sara Scaperrotta. Dopo aver ammesso la gravidanza e aver annunciato l'intenzione di "prendersi le sue responsabilità", il calciatore aveva cercato di chiudere la questione da un punto di vista mediatico, minacciando addirittura di misure legali contro i giornali che avessero ancora parlato della sua vita privata. Ora, però, è la madre di Zaniolo, Francesca Costa, ad affrontare l'argomento in un'intervista a Radio Radio.

Noi volevamo mantenere il silenzio. Nicolò non fa gossip e non gli interessa farne.

Sara cacciata dalla famiglia di Zaniolo?

La donna ha risposto ad alcune affermazioni piuttosto pesanti di una presunta zia di Sara Scaperrotta, secondo cui la ragazza sarebbe rimasta incinta di Zaniolo per la seconda volta in pochi mesi. La prima volta la coppia aveva scelto di interrompere la gravidanza, salvo poi pentirsi e cercare di avere un altro figlio. La famiglia di Zaniolo, però, non avrebbe mai visto Sara di buon occhio e sembra che, dopo la scoperta della seconda gravidanza, la ragazza sia stata allontanata e che Zaniolo abbia lasciato la casa dove vivevano "per non farsi più trovare". Circostanze negate dalla mamma del giocatore:

Non posso stare in silenzio se si dice che la famiglia non è vicina a lui e lo consiglia male. Sara è stata trattata da noi come una figlia, abbiamo vissuto insieme la pandemia. Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia. Noi siamo corsi giù quando Zaniolo ha scoperto di essere in attesa di un figlio, Ha capito di non essere più innamorato di lei. Quando siamo arrivati lei se ne stava già andando. Abbiamo parlato con lei in modo tranquillissimo e le ho anche proposto di andare con lei con il ginecologo. Con lui aveva discusso, si erano lasciati. Lei è andata via ma poi ha voluto andare da sola dal dottore. Mai più sentita. È tornata a prendersi le sue cose con il padre e il fratello, perché la casa era di Nicolò. Lei non è stata cacciata da nessuno. Si sono bloccati su Instagram, ma con un figlio non sarà il blocco di Instagram a impedire a una madre e a un padre di sentirsi. Sarà il nervosismo del momento. Mio marito e il padre di Sara si sono sentiti.

Nicolò Zaniolo si occuperà del figlio

Francesca Costa ha spiegato che il figlio non avrebbe lasciato l'appartamento romano (preso in affitto da Francesco Totti) per evitare la ragazza, ma soltanto per "scaramanzia dopo due infortuni lì". Ha però ammesso che Nicolò e Sara avevano scelto di abortire sette mesi orsono, assicurando che il figlio sarà un papà a tutti gli effetti per il bambino in arrivo.

Questo corrisponde al vero. Sara anzi mi aveva detto che era stato meglio prendere questa decisione perché non si sentivano pronti. Poi sono andati a vivere insieme e si sono accorti che non riuscivano ad andare d'accordo. Mio figlio ha un caratterino impegnativo, come per tanti ragazzi di 21 anni. Io non so se all'inizio erano felici dopo la scoperta della seconda gravidanza, ma Nicolò ci ha chiamati disperato dicendo "Venite giù, ho bisogno di voi". Lui si è accorto di una cosa più grossa di lui, ma voglio dire che lui manterrà il bambino e gli darà l'affetto di un padre. Non è vero che abbiamo cambiato casa per scappare da Sara. Mio marito le ha mandato le foto della nuova casa, il cambio era già ventilato per scaramanzia. Dovevano andarci a vivere loro due.

Francesca Costa contro la storia tra il figlio e Madalina Ghenea

Se ha comprensibilmente scelto di difendere il figlio, Francesca Costa non è stata altrettanto tenera per quello che riguarda la sua attuale relazione con Madalina Ghenea. Sembra che la famiglia non gradisca la storia nata con la modella romena nota per il film La giovinezza di Paolo Sorrentino, che ha 33 anni (12 in più del 21enne Zaniolo) ed è mamma di Charlotte, nata dalla liason finita con l'imprenditore rumeno Matei Stratan.