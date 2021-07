È stata una notte magica per gli Azzurri. La Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini è riuscita a sconfiggere l'Inghilterra di Southgate ai rigori, aggiudicandosi la vittoria di Euro 2020. Così, è esplosa la gioia non solo dei tifosi ma anche delle mogli e dei figli dei campioni. In queste ore, sono tante le compagne degli Azzurri che stanno esprimendo il loro orgoglio per l'impresa di alzare la Coppa. Tra loro anche Giorgia Duro, moglie di Andrea Belotti.

Il rigore sbagliato, la vittoria e la chiamata alla moglie

I rigori, si sa, sono una sorta di lotteria. Purtroppo, può capitare di sbagliarli e vedersi il pallone parato, anche in gare importanti come la finale di Euro 2020. È successo ad Andrea Belotti (e anche a Jorginho, che in Italia – Spagna invece aveva segnato il rigore decisivo). L'errore, tuttavia, non è bastato a strappare agli italiani il sogno della vittoria. Così, Belotti ha potuto festeggiare insieme ai suoi compagni una notte indimenticabile. Una delle prime videochiamate per celebrare il titolo di Campioni d'Europa, l'ha fatta alla moglie Giorgia Duro. L'ex Miss Palermo ha pubblicato lo screen che ritrae il Gallo Belotti felice con la medaglia al collo, mentre condivide con lei questa gioia. La foto è accompagnata dalla frase: "Fieri di te".

La dedica di Giorgia Duro ad Andrea Belotti

L'attaccante e Giorgia Duro si sono sposati nel 2017. Belotti ci ha tenuto a pronunciare il fatidico sì a Palermo, la città che aveva visto nascere il loro amore e dove giocava Andrea quando ha conosciuto Giorgia. A febbraio di quest'anno, sono diventati genitori della piccola Vittoria. Subito dopo l'impresa allo stadio di Wembley, Giorgia Duro ha pubblicato una tenera dedica per il marito. Ad accompagnare una foto in cui Belotti bacia la coppa, la frase: "Le Notti Magiche esistono… 11•07•2021. Ti Amiamo Papi".