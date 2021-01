Beatrice Buonocore non è stata scelta da Davide Donadei che, al termine del suo percorso a Uomini e Donne, le ha preferito Chiara Rabbi. A poche ore da quel momento, dopo avere manifestato la sua delusione in studio di fronte al tronista – si era inizialmente rifiutata di abbracciarlo perché convinta di essere stata presa in giro – Beatrice ha ritrovato il sorriso. Lo dimostra la foto postata su Instagram a qualche ora dalla scelta. A pubblicarla è stata Jessica Antonini, ex tronista rinunciataria che proprio a Uomini e Donne aveva conosciuto Beatrice.

Jessica Antonini abbraccia Beatrice dopo la scelta di Davide Donadei

Jessica pubblica una foto in cui sorride al fianco di Beatrice e scrive: “Alla fine eccoci qua…non ci siamo mai lasciate…ci siamo solo trovate! Guarda che bella sorpresa la vita. Hanno detto bambina spesso ma de che? Io ho sempre visto una guerriera…il tempo mi ha solo dimostrato che non mi sbagliavo”. La parte finale del post ha chiarito che nel momento in cui Jessica pubblicava la foto, Beatrice era proprio accanto a lei: “Il mio bianconiglio…la mia tic tac notturna…sei uno spettacolo…non devo dirti altro…ti guardo stasera qui a fianco a me…parole non servono…sei parte di me…sempre il tuo cappellaio matto. Quelle come noi non perdono mai…o vincono o imparano”.

Il silenzio di Beatrice Buonocore

A differenza di Jessica, Beatrice non può ancora commentare sui social la scelta di Davide Donadei, nel rispetto del lavoro della redazione di Uomini e Donne. La puntata con la conclusione del trono di Davide andrà in onda nelle prossime settimane e fino ad allora Beatrice resterà in silenzio. Solo dopo la messa in onda della scelta, racconterà le sensazioni vissute e la delusione provata quando il tronista ha deciso di andare in una direzione che non contempla la presenza della corteggiatrice nella sua vita.