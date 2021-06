È stato celebrato oggi, sabato 12 giugno, il 95esimo compleanno della Regina Elisabetta II. La sovrana d'Inghilterra festeggia il compleanno due volte all'anno: il 21 aprile è l'effettiva data della sua nascita, avvenuta nel 1926. In questo caso, la cerimonia si tiene privatamente e alla presenza dei soli membri della famiglia reale. Poi, il secondo sabato di giugno, si tiene una ulteriore cerimonia pubblica scandita dalla parata, dai colpi di cannone e dal saluto dei sudditi. La Regina Elisabetta, giunta a 95 anni, ha dovuto affrontare per la prima volta questa ricorrenza senza l'amato Principe Filippo, morto il 9 aprile scorso. La cerimonia, che inizialmente sembrava non esserci affatto, si è tenuta ma in forma ridotta nel rispetto delle norme anti Covid.

La regina Elisabetta II accompagnata dal duca di Kent

in foto: La Regina Elisabetta accompagnata dal Duca di Kent

Per la prima volta, Elisabetta II ha assistito ai festeggiamenti per il suo compleanno senza l'amorevole sguardo di Filippo posato su di lei. Ad accompagnare la sovrana alla parata militare è stato Edward, duca di Kent, cugino di primo grado di Elisabetta II. La cerimonia, che generalmente si tiene nel centro di Londra, quest'anno si è tenuta nel quadrilatero del castello di Windsor, nel rispetto delle norme anti Covid. Si è trattato, dunque, di una versione ridotta – e in totale sicurezza – della tradizionale parata Trooping the Colour. Non è mancato lo spettacolo delle Frecce Rosse della Royal Air Force.

Una cerimonia ridotta per via delle norme anti Covid

Il tenente colonnello Guy Stone ha dichiarato alla Bbc che la consapevolezza di doversi attenere a rigide norme necessarie a scongiurare il rischio di contagio, non li ha scoraggiati a tentare di rendere memorabile questo giorno per la Regina Elisabetta:

"Lo scorso anno eravamo in 85 durante la parata, quest'anno siamo in 274, con 70 cavalli, perciò siamo entusiasti che l'evento sia cresciuto e speriamo che il prossimo anno possa tornare alla normalità. È stata una sfida, ma le sfide ci piacciono. Il Covid ha reso tutto ciò complicato ma ciò che volevamo più di tutto era donare alla Regina un giorno memorabile".

I soldati hanno rispettato le distanze di sicurezza ed è stato chiesto ai sudditi di non avvicinarsi al castello di Windsor, ma in molti hanno udito il saluto dei colpi di cannone e sono riusciti a vedere lo spettacolo delle Frecce Rosse nel cielo, alla fine della parata. A giudicare dal volto soddisfatto che la sovrana ha esibito durante la cerimonia, sembra che la missione del tenente colonnello Stone sia riuscita perfettamente.