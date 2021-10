La regina Elisabetta ricoverata in ospedale durante la notte, come sta la sovrana Come riporta il The Sun citando fonti interne a Buckingham Palace, il ricovero era stato consigliato dai medici alla sovrana, 95 anni, per motivi precauzionali. Dopo una serie di controlli, la regina Elisabetta è tornata a Palazzo nel pomeriggio di giovedì, dove ha ripreso ad occuparsi si “leggeri” incarichi istituzionali. Nonostante di recente le sia stato consigliato di prendersi un po’ di riposo e alleggerire i ritmi, le fonti fanno sapere come la sovrana come sempre “resta in buono spirito”.

A cura di Giulia Turco

La regina Elisabetta ha trascorso in ospedale la notte tra mercoledì 20 ottobre e giovedì 21, come riporta il The Sun citando fonti interne a Buckingham Palace. Il ricovero era stato consigliato dai medici alla sovrana, 95 anni, per motivi pratici e precauzionali. Dopo una serie di controlli ed esami, la regina è tornata a Palazzo nel pomeriggio di giovedì, dove ha ripreso ad occuparsi si "leggeri" incarichi istituzionali. "A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni, si legge nella nota diffusa da Buckingham Palace, la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. E' tornata al Castello di Windsor all'ora di pranzo e resta in buono spirito".

Come sta la regina Elisabetta

Le condizioni di salute della regina dunque sono buone e il ricovero non sarebbe da ricondurre a nulla di preoccupante, solo una serie di controlli necessari per mantenere la sua salute sotto controllo. Non a caso, pochi giorni prima i medici le avevano consigliato qualche giorno di riposo e così Queen Elisabeth aveva inaspettatamente annullato l'impegno del suo viaggio in Irlanda in programma, seppur "con riluttanza", come avevano riportato i media. La regina infatti ha sempre rispettato i suoi impegni con una precisione svizzera. Negli ultimi tempi tuttavia, si sarebbe trovata costretta ad allentare i ritmi per non mettere la sua salute troppo sotto stress. Durante la cerimonia per il centenario della Royal British Legion, pochi giorni prima, si è mostrata in pubblico con il bastone. Non è la prima volta, visto che era già accaduto nel 2004 in seguito ad un intervento ad ginocchio, ma di certo un evento che non ha lasciato indifferenti i sudditi.

La regina Elisabetta rifiuta il premio per la vecchiaia

La sovrana tuttavia non ha mai perso il suo ottimismo e il suo buon spirito. Di recente ha ricevuto il Premio Anziano dell'Anno ma lo ha gentilmente rifiutato, incaricando il suo segretario personale di rispondere per le rime con una nota che ha fatto sorridere i sudditi e non solo: "Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quando si sente tale, Sua Maestà non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato. Con i migliori auguri".