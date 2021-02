Pian piano la Royal Family acquisisce nuovi membri, ecco arrivare per la Regina Elisabetta un nuovo nipotino, si tratta del primogenito della principessa Eugenie di York. Ad annunciarlo è stata proprio la neo mamma, pubblicando su Instagram uno scatto in banco e nero dove si vede la manina del nuovo arrivato di cui, però, ancora non si conosce il nome, accompagnata da una serie di cuori azzurri.

Le notizie sul parto

Stamattina, quindi, è stato dato alla luce un altro membro della famiglia Windsor, nipote del principe Andrea e di Sarah Ferguson e di conseguenza bisnipote della 95enne Regina Elisabetta che ha fatto sapere di essere felicissima per questa nuova nascita. Il parto è avvenuto proprio stamattina, 9 febbraio, in un'ala riservata del Portland Hospital di Londra, lo stesso in cui nel 2019 è nato Archie, primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. Sebbene il principe Andrea sia stato allontanato dalla vita pubblica, dopo essere stato coinvolto nello scandalo Epstein, è stato informato immediatamente dell'arrivo del suo primo nipote. Notizia che ha raggiunto all'istante anche la sorella maggiore di Eugenie, Beatrice che è da poco diventata la moglie dell'immobiliarista e aristocratico italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi, sposato a luglio scorso. Per i neo genitori, la principessa Eugenie e suo marito, Jack Brooksbank, sposato nel 2018, si tratta del primo figlio. Il piccolo al momento risulta essere l'undicesimo nella linea di successione al trono, e stando a quanto dichiarato sulla pagina ufficiale della Royal Family: "Il bambino pesa 3,7 kg sia lui che la mamma stanno bene".

L'annuncio della gravidanza

La principessa Eugenie e suo marito Jack avevano annunciato l'arrivo del piccolo proprio su Instagram lo scorso settembre, con un post in cui mostravano delle scarpine e scrivendo di essere "Elettrizzati per il 2021", sapendo che proprio all'inizio del nuovo anno sarebbe arrivato un primo e bellissimo regalo. Giunta la lieta notizia, anche la famiglia reale aveva fatto sapere di essere felice per questo nuovo piccolo royal baby.