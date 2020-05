Ilary Blasi, sempre più disinvolta sui social, posta il video di uno scherzo a Francesco Totti. La conduttrice Mediaset è arrivata “a sorpresa” nell’ufficio del marito e ha filmato il momento del primo incontro con Domitilla, segretaria della nuova società di consulenza e assistenza di Totti. “Ciao, tu sei Domitilla? Piacere. Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana” è stato il saluto divertito di Ilary. “Aveva detto bene” ha risposto lei mentre Ilary, fatto qualche metro, si è rivolta direttamente al marito: “Scusa Francesco, mi avevi detto che era anziana la segretaria”. “È anziana” ha risposto lui tenendo in braccio la piccola Isabel, ultima figlia avuta dalla moglie. Il tutto si è conclusa sulle risate dei tre protagonisti del video che hanno dimostrato si trattava di uno scherzo.

La nuova società di Francesco Totti

Lo studio che fa da location al video registrato da Ilary è quello che ospita una delle due nuove società di consulenza e assistenza fondate da Totti: la CT10 e la IT Scouting. Lanciate il 10 febbraio scorso, si occuperanno di scovare talenti del calcio in giro per il mondo. Gli uffici sono in zona Eur, a Roma. “Inizia una nuova avventura, con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma” aveva raccontato Totti attraverso i suoi canali social.

La quarantena in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti

Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi hanno intrattenuto i follower durante gli ultimi, particolari mesi che l’Italia ha vissuto. Diverse le dirette pensate dall’ex calciatore della Roma durante la quarantena. E non solo: Francesco ha girato insieme alla neo 13enne Chanel qualche video poi caricato sul profilo TikTok della secondogenita. Anche Ilary ha condiviso in rete alcuni filmati che hanno documentato la vita in casa Totti/Blasi durante la quarantena. Quello girato con la giovane Domitilla è uno dei primi video girati dalla coppia fuori casa.