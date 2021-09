La seconda vita di Marco Borriello lontano dal gossip: “Quel mondo mi ha solo danneggiato” In seguito al suo ritiro Borriello ha cambiato vita, è diventato dirigente sportivo ad Ibiza e non potrebbe stare meglio. “Smettere è stata la decisione più bella che abbia mai preso”, confida a Repubblica. “Ho scoperto la libertà, avevo tante passioni anche prima ma non il tempo di curarle”. Finito spesso sulle riviste di gossip per la sua vita sentimentale, oggi, che sembra sia vicino a Marica Pellegrinelli, ha chiuso anche col mondo dello spettacolo.

A cura di Giulia Turco

Marco Borriello sente che non avrebbe potuto fare scelta migliore. L'ex attaccante che ha militato di Milan, Roma, Genoa, solo per citarne alcune, ha alle spalle una carriera sul campo lunga 20 anni e nel 2019 ha deciso di dire addio al mondo del calcio e di conseguenza, anche a quello del gossip. In seguito al suo ritiro Borriello ha cambiato vita, è diventato dirigente sportivo e si è trasferito ad Ibiza, dove vive già da diversi anni, e non potrebbe stare meglio. "Smettere è stata la decisione più bella che abbia mai preso", confida in un'intervista rilasciata a Repubblica. "Ho scoperto la libertà, avevo tante passioni anche prima ma non il tempo di curarle".

Cosa fa oggi Marco Borriello

Oggi Marco Borriello è alla dirigenza dell'Ibiza e si gode il tempo libero che, durante la sua carriera calcistica, non ha mai avuto. Sembra un uomo nuovo: "Mi piacciono l'architettura, l'interior design, l'arte. E ho scoperto il padel", confida a Repubblica. Anche l'ex campione insomma è finito nella rete dello sport più in voga del momento: "Ne sono malato, giocherei tutti i giorni, ma con quattro operazioni al menisco devo accontentarmi di 3 volte a settimana. Miglioro, imparo. E mi atteggio". Sembra più sereno ora che sta scoprendo nuove passioni al di fuori del calcio e, interrogato sui suoi progetti futuri, spiega di volersi godere quella che ormai è diventata la sua isola: "Sto pensando di prendere lezioni di vela questo inverno, magari poi prenderò una barchetta. Le avete viste le velette sul mare di Ibiza? Irresistibili".

Borriello e il gossip con Marica Pellegrinelli

Nella vita dell'ex calciatore non sono mai mancati i riferimenti al gossip. Dalla chiacchierata storia d'amore con Belen Rodriguez, con il quale è stato fidanzato dal 2004 al 2008, ai più recenti flirt, primo tra i quali quello con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. La modella e l'ex calciatore sono stati pizzicati insieme più volte dal paparazzi, la prima volta nel 2020, tra Milano ed Ibiza. Nessuno dei tutte però ha mai confermato le voci su una possibile relazione. Borriello, che non ha mai amato il mondo del gossip, vuole starne il più possibile lontano, come ha confermato a Repubblica:

Non ne ho mai fatto parte: mai fatte interviste su riviste di gossip, ci finivo quando stavo con Belen, ma perché ero innamorato, e poi lei non era nemmeno famosa. Sa quanti inviti ho ricevuto? Grande fratello, Ballando con le stelle… Io non ho mai dato corda, mi hanno fatto una pubblicità che non ho mai sfruttato. Anzi, spesso mi ha danneggiato. Bastava che non giocassi per infortunio e c'era chi pensava avessi fatto chissà cosa.