La storia di Samantha Curcio e Alessio Cennicola al capolinea, cosa sta succedendo tra loro La storia di Samantha Curcio e Alessio Cennicola potrebbe essere giunta al capolinea. Tra loro, stando a quanto dichiarato dalla ex tronista, c’erano già alcune tensioni, a cui si sono aggiunte delle foto in cui il calciatore è piuttosto vicino ad un’altra ragazza. I due, al momento, sembra che non si seguano più sui social, ma non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

A cura di Ilaria Costabile

Sembra proprio che sia giunta al capolinea la storia d'amore tra Samantha Curcio e Alessio Cennicola. I due protagonisti di Uomini e Donne che avevano fatto palpitare le fan del programma, stanno attraversando senza dubbio un periodo di crisi che, infatti, potrebbe aver avuto delle ripercussioni sul loro rapporto che, quindi, potrebbe essersi già sgretolato. La loro è stata una delle scelte dello show più apprezzateper l'emozione provata da entrambi, ma anche contestate per il trattamento che la tronista aveva riservato all'altro pretendente.

La crisi delle ultime settimane

Nelle ultime settimane era stata proprio la tronista di Sapri a dichiarare che tra lei e il calciatore non erano mancati momenti di tensione che, però, sembravano sul punto di essere risolti. Eppure, dopo non molto tempo da queste ultime dichiarazioni, Alessio Cennicola è stato beccato in un locale in atteggiamenti piuttosto complici con una ragazza che, a ben guardare, non era la sua dolce metà. Quando i fan hanno chiesto alla Curcio cosa ne pensasse di questo incontro e se ne fosse a conoscenza, lei aveva dichiarato che si trattava semplicemente di un'amica di vecchia data del suo fidanzato e nulla di più.

C'è stata una rottura?

Alcune indicazioni che emergono via social, farebbero pensare ad una rottura tra i due che, infatti, spulciando i rispettivi profili Instagram non compaiono nella lista dei contatti seguiti. Potrebbe trattarsi semplicemente di una litigata, di un'incomprensione sfociata in un momento che entrambi hanno deciso di prendersi per pensare a loro stessi, non è certo che tra Alessio e Samantha si sia rotto qualcosa e fin quando non arriverà la conferma o la smentita da parte dei diretti interessati, si potrà solamente continuare a seguire le loro vicende quotidiane tramite social, dove condividono alcuni momenti delle loro giornate.