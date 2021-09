La storia tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras finì dopo 13 anni d’amore: i motivi della rottura La cantante lirica ha avuto diversi uomini nella vita, ma solo uno è riuscito a rubarle il cuore: Josè Maria Carreras. La storia con il tenore spagnolo è durata 13 anni e per Katia è stato amore a prima vista: “Con una frase sono caduta a terra e mi sono innamorata di lui”. Tra i due, però, la passione è finita a causa di visioni diverse sul futuro: “Lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi”.

Ha avuto diversi uomini, ma solo uno è riuscito a conquistarla fino in fondo: Katia Ricciarelli non nasconde che, nonostante il matrimonio con Pippo Baudo, l'unico che l'ha stregata davvero è stato Josè Maria Carreras. La storia tra il tenore e la soprano è durata 13 anni. Per lei è stato amore a prima vista: "Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera”, ha raccontato in una puntata di Io contro te a Pierluigi Diaco, "con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”. Tra i due, però, non è stato di certo tutto rosa e fiori. La passione, infatti, è arrivata al capolinea e Katia ha guardato oltre. Tra le cause della rottura, come ha poi aggiunto in una confidenza tv a Serena Bortone nella striscia pomeridiana di Oggi è un altro giorno, ci fu l'indecisione di fare il grande passo: "Mi ero stancata di fare la fidanzata eterna".

Katia Ricciarelli e Josè Carreras, un amore durato 13 anni

La scintilla tra Katia Ricciarelli e Josè Maria Carreras scoppia nel 1972. Un amore profondo, da sogno, li ha legati per 13 anni. Quando Katia ci ripensa, alla Bortone lo commenta così: "Abbiamo cantato moltissimo insieme, registrato anche una marea di dischi, eravamo una coppia perfetta”.

Josè Maria Carreras

Le cause della rottura

Nel 1985 la storia tra Katia e Josè arriva al capolinea. Tra le motivazioni della rottura pare subentrarono delle forti divergenze sul futuro: "Mi sono stancata di fare la fidanzata eterna e ho detto basta e lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi". Nella vita di Katia, però, il matrimonio alla fine è arrivato. Solo un anno dopo la rottura con Josè, infatti, pronunciò il fatidico sì con il conduttore d'Italia Pippo Baudo. Tuttavia, anche il matrimonio con lui non andò a buon fine. E, nonostante il grande passo, Katia si è lasciata andare a un paragone tra l'ex marito e l'ex fidanzato, confidando a Francesca Fagnani nel programma Belve, di "aver amato più profondamente Carreras".