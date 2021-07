La trasformazione di ClioMakeUp: “Ho perso 20 chili, ne pesavo 90 e non stavo bene con me stessa” La celebre blogger esperta di make up racconta il suo percorso per perdere peso: non per adeguarsi a uno standard imposto dalla società, ma per sentirsi meglio con se stessa. “Sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta”, racconta, precisando: “body positive non vuol dire essere magri o grassi, vuol dire accettarsi”.

A cura di Valeria Morini

È decisamente significativa la trasformazione fisica di cui è stata protagonista Clio Zammatteo, nota sui social e su YouTube come ClioMakeUp. La blogger, da sempre esempio di body positivity, ha intrapreso un percorso tra dieta e sport che l'hanno portata a perdere quasi 20 chili. Come ha spiegato su Youtube, era arrivata a 90 chili dopo la sua seconda gravidanza.

Perché Clio Zammatteo ha scelto di mettersi a dieta

Dopo anni di difficile convivenza col proprio corpo, Clio aveva imparato a piacersi sino in fondo, come aveva raccontato in un post inno alla bellezza curvy nel 2016. Dopo la nascita della sua seconda figlia Joy e la scelta di lasciare New York per tornare vivere in Italia, la make up artist ha però capito di non sentirsi più a suo agio con se stessa e ha deciso di imporsi una svolta: "Mi sono resa conto che non entravo più in nessun vestito o nei pantaloni", ha raccontato alla Gazzetta dello sport, "Dopo essermi pesata, un anno dopo l’ultima volta, ho visto i chili in più e ho detto: basta, devo riprendere in mano la mia vita. E così ho fatto. Sicuramente sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta e ne ero consapevole. Mi piaceva mangiare, a dir la verità mi piace ancora e mi piacerà sempre, ma mangiavo male”.

Dieta e sport per ClioMakeUp

Clio preferisce non entrare nel dettaglio sulla dieta e l'allenamento che ha scelto di seguire (affidandosi a una professionista), "Perché siamo tutte diverse" e non è assolutamente sua intenzione "insegnare" un metodo. La youtuber 38enne ribadisce inoltre di aver deciso di perdere peso per sentirsi bene con se stessa e non per piegarsi agli standard sociali.