La villa di George Clooney circondata dal fango dopo le alluvioni: “È peggio di quanto pensassi” Dopo le frane provocate dal maltempo che hanno colpito le zone limitrofe al Lago di Come, anche George Clooney è intervenuto per dire la sua. Da anni proprietario di una villa a Laglio, si è ritrovato a dover fare i conti con il fango che ha inondato le cittadine comasche: “È peggio di quanto pensassi” ha dichiarato, senza perdere la speranza in un lento ma fruttuoso recupero.

A cura di Ilaria Costabile

Il maltempo di queste ultime settimane ha colpito svariate zone dell'Italia, apportando dei danni significativi in molte regioni. Anche la Lombardia è stata colpita da piogge torrenziali che hanno provocato delle frane e qualche problema di manutenzione del territorio. Ed ecco, infatti, che a Laglio, presso il Lago di Como, anche la villa di George Clooney è stata raggiunta dal fango. L'attore hollywoodiano, in un'insolita veste da comune cittadino, non ha esitato a commentare l'accaduto.

L'intervento di George Clooney

Fermato dalle telecamere del Tg1, George Clooney non si è tirato indietro nello scambiare velocemente qualche parola su quello che è accaduto: "È molto peggio di quanto pensassi, la situazione a Cernobbio è ancora più grave, ci sono danni per milioni di dollari, ma è sempre stata una cittadina resiliente, ce la farà" dice l'attore parlando del fango che ha ricoperto la zona di Laglio nei pressi del Lago di Como dove il maltempo ha causato due frane con conseguenze piuttosto importanti. Il divo, fotografato accanto ai vigili del fuoco, si è scusato per il fatto di non parlare fluentemente italiano e ha aggiunto che saranno necessari aiuti economici consistenti per far rientrare quanto prima il problema.

L'amore del divo per l'Italia

In vacanza con la moglie Amal e i suoi figli, George Clooney non tradisce mai uno dei posti a lui più cari, ovvero la sua Villa Oleandra, dove da sempre trascorre parte delle sue estati. L'Italia è stata una seconda casa per il divo che non ha mai nascosto l'amore per il nostro Paese e dagli italiani ha recentemente raccontato di aver imparato molto: "Ho iniziato a rallentare, dopo il lavoro godermi una buona cena, del vino, gli italiani sanno godersi la vita e come celebrarla". Un amore così viscerale quello per il Bel Paese che anche i suoi figli hanno imparato qualche parola in italiano e non esitano ad usarlo in diverse occasioni, anche se birichine.