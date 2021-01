Il mondo della musica (e non solo) si stringe in un enorme abbraccio a Jovanotti e alla sua famiglia, dopo la notizia che la figlia Teresa Cherubini ha dovuto affrontare una pesante battaglia contro un tumore del sistema linfatico. Nata dal matrimonio tra il cantante e Francesca Valiani, la ragazza ha solo 22 anni e per sette mesi si è sottoposta a lunghi cicli di chemioterapia e un'operazione a causa del linfoma di Hodgkin.

I commenti dei vip della musica e dello spettacolo

Sono tantissimi i commenti dei colleghi sotto il post in cui Jovanotti annunciato la guarigione di Teresa. Sulla malattia è stato mantenuto il massimo riserbo tanto che la notizia non è mai uscita sui media. Molti amici però probabilmente sapevano, e hanno rispettato la privacy e la segretezza. "Evviva!!! Torno a respirare!!!", scrive Giuliano Sangiorgi, mentre Elisa Toffoli plaude al coraggio della famiglia: "Grandissimi tutti. Siete un esempio. Teresa Francesca e Lorenzo. Vi vogliamo bene. Evviva!!!". "Che felicità leggere questo post tanto amore per Teresa e tanto per voi", aggiunge Paola Iezzi, mentre Victoria Cabello scrive: "Cara Leonessa, il tempo ti aiuterà a fidarti di nuovo del tuo corpo, la paura passerà e tu ne uscirai ancora più forte, trust me". Cuori e abbracci arrivano da tanti altri personaggi, come Emma Marrone, Levante, Nicola Savino, Brunori Sas, Valeria Solarino, Francesca Michielin, Andea Delogu e tanti altri. Cesare Cremonini scrive su Twitter: "Splendida Teresa. Vi abbraccio con tutto il cuore". Jovanotti ha risposto grato di tanta solidarietà:

Grazie a tutti voi per i messaggi! Oggi per noi è un giorno bellissimo, Teresa e la sua mamma Francesca sono state due tigri in questi mesi, sono così fiero di loro. Grazie a tutti davvero a tutti voi! La “pet” di ieri ha detto che la malattia non c’è più. Ora cominciamo!

Chi è Teresa Cherubini

Nata il 13 dicembre 1998 (papà Lorenzo le dedicò il brano "Per te"), Teresa Cherubini è una giovane e talentuosa disegnatrice. Tra le altre cose, ha illustrato la copertina dell'edizione italiana di Tenebre e Ossa, libro di Leigh Bardugo. La ragazza mostra sul suo profilo Instagram terrywho_cartoons molte delle sue creazioni, che appaiono anche su capi d'abbigliamento e accessori venuti su Internet. Il 3 luglio 2020, dopo aver accusato per un anno uno strano prurito alle gambe, le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Ha effettuato sei cicli di chemioterapia e il 12 gennaio è stata dichiarata ufficialmente guarita.